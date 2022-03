VNPT Cà Mau khởi công xây dựng nhà nhân ái

Chiều 9/3, VNPT địa bàn Cà Mau phối hợp cùng Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức Lễ khởi công xây dựng "Nhà nhân ái" trao tặng cho hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Cái Mòi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Tham dự Lễ khởi công có Bà Nguyễn Hồng Thắm – Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Bà Hồ Lệ Quyên – Phó Giám đốc VNPT Cà Mau, ông Trương Văn Sệ - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Xã Đất Mũi; Ông Mã Salem – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đất Mũi cùng đoàn cán bộ công đoàn VNPT Cà Mau, Đoàn thanh niên trực thuộc Tỉnh – Huyện Đoàn và bà con, nhân dân trong ấp đến tham dự.

Lễ khởi công xây dựng “Nhà nhân ái” tại ấp Cái Mòi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

"Nhà nhân ái" là công trình thuộc chương trình "Thank you, VietNam" do Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT – VinaPhone phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức phát động.

Chương trình nhằm phát huy truyền thống tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách", qua đó nhà mạng VinaPhone thể hiện sự biết ơn, chia sẻ, tích cực đóng góp vật chất, tinh thần, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn trong xã hội.

Chương trình đã tạo nguồn quỹ 5 tỷ đồng để xây dựng 60 căn nhà nhân ái giúp đỡ cho các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Huyện đoàn Ngọc Hiển là một trong những đơn vị được chọn hỗ trợ xây dựng mới một căn nhà trị giá 83 triệu đồng cho đoàn viên Trần Quốc Tuấn (ấp Cái Mòi, xã Đất Mũi), là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, đã có đóng góp tích cực trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

Tại Lễ khởi công, ông Trương Văn Sệ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đất Mũi bày tỏ sự cảm kích, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và hợp tác nhiều hơn nữa từ phía VNPT và các cấp đoàn thể trong thời gian tới.