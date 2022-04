VNPT Cloud được cấp chứng chỉ quốc tế ISO 27017 về Kiểm soát an toàn thông tin cho các dịch vụ điện toán đám mây

Loại trừ rủi ro, an tâm phát triển

Được giám sát bởi bên thứ 3 uy tín, chứng nhận ISO 27017 của VNPT Cloud giúp loại trừ những rủi ro tiềm ẩn, đem đến sự an tâm, giúp sử dụng hiệu quả dữ liệu để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh. Đây cũng là cam kết của VNPT Cloud về việc đảm bảo khách hàng luôn luôn được áp dụng các chính sách bảo mật tiên tiến nhất từ phía nhà cung cấp.

Trước đó, với sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, VNPT cũng vinh dự nhận được cùng lúc 4 giải thưởng lớn tại cuộc thi bảo mật quốc tế Cyber Security Global Excellence Awards. Đây cũng là minh chứng cho mức độ an toàn trên mỗi sản phẩm số được nhà cung cấp này đầu tư phát triển.