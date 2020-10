Vợ chủ nhà hàng bị “bùng” 150 mâm cỗ cưới: Khi biết bị lừa, 2 vợ chồng ôm nhau khóc

Rạp cưới được nhà hàng Tâm Phúc dựng.

Liên quan đến việc nhà hàng Tâm Phúc ở phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) bị “bùng” 150 mâm cỗ cưới, ngày 2/10, trao đổi với PV, chị Tuyết (vợ chủ nhà hàng) cho biết, nhân viên nhà hàng vẫn đang phải dọn dẹp đồ đạc tiệc cưới bị "bom".

Theo chị Tuyết, từ hôm xảy ra vụ việc đến nay vợ chồng chị vừa phải chạy khắp nơi để lo việc, vừa phải xử lý số lượng cỗ thừa, đồ dùng cỗ để trả cho đơn vị đã thuê.

“Chiều qua, công an thông báo cho gia đình tôi đã tìm và đưa được cô dâu bùng 150 mâm cỗ cưới về trụ sở công an làm việc. Sáng nay, công an đã triệu tập chồng tôi và nhân viên trong quán lên trụ sở”, chị Tuyết nói.

Chị Tuyết cho biết, ngày 24/8, C.T.U. (SN 1996, ở xã Pá Khoang, TP.Điện Biên Phủ, gọi điện cho gia đình chị đặt 150 mâm cỗ cưới vào 30/9. Do chỗ khách quen thường xuyên ăn tại quán và thanh toán đầy đủ nên gia đình chị U. tin tưởng không làm hợp đồng.

Chị Tuyết - vợ chủ nhà hàng Tâm Phúc.

“Cô dâu nói đặt cọc 30 triệu nhưng lại lấy lý do chồng đi làm ăn xa nên sẽ mang tiền cọc ra sau. Đến ngày 29/9, cô dâu gọi điện bảo chúng tôi đến nhà chú rể để thanh toán tiền cọc, gia đình tôi chuẩn bị đi thì U. gọi điện nói không cần lên nữa, bố U. sắp ra nhà hàng. Cả ngày hôm đó, chúng tôi chờ nhưng cũng không thấy",

Đến ngày hôm sau, có hai số điện thoại lạ xưng là chồng và bố của U. gọi điện đến cho nhà hàng bảo cứ yên tâm làm cỗ, gia đình sẽ thanh toán đầy đủ.

“U. còn chạy xe máy lên nhà hàng, mua quà trung thu cho con gái tôi, ăn cơm rồi mới về", chị Tuyết nói.

Đến sáng 30/9, U. gọi điện và trực tiếp đến nhà hàng 2 lần, U. gọi để đưa ảnh cưới ra, thái độ vẫn rất vui vẻ.

Đến 9h cùng ngày, U. lại ra lần nữa báo đặt thêm 5 mâm cỗ dự phòng và yêu cầu nhà hàng bố trí không gian tổ chức lễ cưới thật đẹp, trang trí nhiều bóng bay.

Nhà hàng trang trí bên trong rạp cưới.

Đến 11h30 phút, U. lại gọi điện cho nhà hàng bảo lùi cỗ đến 12h, rồi một số điện thoại lạ xưng bố cô dâu gọi nói lùi tiệc cưới đến 15h cùng ngày để đảm bảo an toàn giao thông.

“12h chúng tôi không thấy ai đến nên gọi điện cho U. thì khoá máy. Gia đình lên nhà chú rể thì được người dân cho biết ở đây không có ai tên này. Nghĩ đến số cỗ và rạp đã dựng, biết bị lừa, 2 vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc”, chị Tuyết chia sẻ.

Chị Tuyết cho hay, 150 mâm cỗ là số lượng lớn mà nhân viên và gia đình chị đã thức trắng đêm để chuẩn bị.

Ngoài những mâm cỗ trên, ngày 24/9, cô dâu nói tổ chức cưới trên nhà gái nên có đặt nhà hàng Tâm Phúc chuyển lên 156kg gà và 40kg giò, 180 đĩa mía tráng miệng. Nhà gái cho người xuống hỗ trợ vận chuyển đồ lên, nên gia đình tin tưởng giao hàng mà không lấy tiền.

“Số tiền hàng giao hôm đó là 32 triệu đồng, tính tổng thiệt hại cả đám cưới tính đến nay khoảng hơn 200 triệu đồng”, chị Tuyết nói.

Chiều 1/10, Công an TP.Điện Biên Phủ đã tìm thấy C.T.U. (cô dâu đặt 150 mâm cỗ cưới rồi bùng), khi đang có ý định bỏ trốn và triệu tập về cơ quan công an để lấy lời khai.

Hiện cơ quan điều tra Công an TP.Điện Biên Phủ đang tiến hành ổn định tâm lý cho đối tượng và tập trung lấy lời khai làm rõ sự việc.