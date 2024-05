Vô địch FA Cup, M.U tốn nhiều tiền hơn nếu sa thải HLV Ten Hag

M.U tốn nhiều tiền hơn nếu sa thải HLV Ten Hag

Ở Premier League 2023/24, M.U chỉ đứng vị trí thứ 8 với 60 điểm qua 38 trận. Đây chính là thành tích tệ hại nhất của "Quỷ đỏ" trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh.

Sau khi Premier League 2023/24 khép lại, Sir Jim Ratcliffe đã dự kiến sa thải HLV Ten Hag. Bên cạnh đó, tỷ phú người Anh cũng nhắm tới những ứng cử viên như Kieran McKenna (Ipswich Town), Mauricio Pochettino (tự do), Thomas Tuchel (tự do), Gareth Southgate (ĐT Anh), Thomas Frank (Brentford), Roberto De Zerbi (tự do) và Graham Potter (tự do) để thay thế.

Tương lai của HLV Ten Hag chưa được định đoạt. Ảnh: Getty.

Hợp đồng hiện tại giữa HLV Ten Hag với M.U có thời hạn tới tháng 6/2025. Điều đó có nghĩa, nếu sa thải nhà cầm quân 54 tuổi, đội chủ sân Old Trafford sẽ mất khoảng 9 triệu bảng để đền bù hợp đồng.

Tuy nhiên, ở trận chung kết FA Cup 2023/24, M.U đã gây sốc khi đánh bại đội bóng cùng thành phố là Man City với tỷ số 2-1 để giành chức vô địch FA Cup. Thành tích này giúp "Quỷ đỏ" có vé dự Europa League 2024/25.

Việc M.U vô địch FA Cup khiến Sir Jim Ratcliffe gặp khó khăn hơn trong việc sa thải HLV Ten Hag, bởi rất nhiều fan hâm mộ "Red Devils" đã lên tiếng kêu gọi Ban lãnh đạo CLB nên giữ chân chiến lược gia người Hà Lan.

Theo tiết lộ của tờ The Times, trong ít ngày tới, Sir Jim Ratcliffe, Avram Glazer, Sir Dave Brailsford và Jason Wilcox sẽ có cuộc họp để đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của HLV Ten Hag.

Nếu đưa ra quyết định sa thải HLV Ten Hag ở thời điểm này, M.U sẽ tốn nhiều tiền hơn để bồi thường hợp đồng so với trường hợp "Quỷ đỏ" thất bại ở trận chung kết FA Cup. Mặc dù vậy, con số cụ thể không được The Times hé lộ.