Vợ hậu vệ Phạm Xuân Mạnh: "Chúng tôi quen nhau qua mai mối"

ĐT Việt Nam khép lại ASEAN Cup 2024 bằng hai chiến thắng trước kỳ phùng địch thủ Thái Lan ở chung kết. Tại giải đấu lần này, Xuân Mạnh thi đấu 6 trận với tổng thời gian 531 phút trên sân. Đặc biệt, ở hai trận chung kết lượt đi và về, Xuân Mạnh thể hiện phong độ đỉnh cao, góp công lớn giúp ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch.

Thi đấu không khoan nhượng trên sân, nhưng Xuân Mạnh cũng dễ dàng bật khóc nức nở trong vòng tay vợ con ở sát khán đài dành cho CĐV Việt Nam sau trận đấu với Thái Lan. Trở về từ Thái Lan, chị Trần Thị Dung, vợ Phạm Xuân Mạnh khá bận rộn với việc chăm con nhỏ nhưng vẫn dành thời gian để tâm sự với phóng viên Dân Việt.

Xuân Mạnh được tỉnh Nghệ An vinh danh.

Chị Trần Thị Dung chia sẻ: "Khi ĐT Việt Nam thi đấu sân nhà, trận nào tôi và con gái đều sắp xếp đến sân Việt Trì (Phú Thọ) cổ vũ anh Mạnh và toàn đội. Trước trận đấu, 2 vợ chồng đều tâm sự với nhau.

Trước khi ASEAN Cup 2024 khởi tranh, anh Mạnh có bảo sẽ cố gắng mùa giải năm nay sẽ giành chức vô địch để tặng cho vợ con. Đây cũng là ước mơ của anh Mạnh suốt bấy lâu nay, vì thế anh Mạnh cố gắng 200% sức lực cho giải đấu. Sau mỗi trận đấu anh Mạnh luôn luôn chia vui với vợ con, hỏi vợ con hôm nay bố đá như thế nào để những trận sau bố phát huy thêm và rút kinh nghiệm những trận bố làm chưa tốt".

Chị tâm sự thêm: "Việc ở nhà chăm 2 con khá vất vả, nhưng tôi hiểu được tính chất công việc của anh Mạnh, mỗi người 1 công việc nên chia sẻ và tạo điều kiện cho nhau. Anh Mạnh đã hy sinh đi ra ngoài xa vợ con cũng rất nhớ gia đình, tôi ở nhà cố gắng như thế nào để anh yên tâm thi đấu nên coi đó là niềm hạnh phúc chứ không phải vất vả".

Kể về chuyện tình của mình, vợ Xuân Mạnh chia sẻ: "Tôi và anh Mạnh quen nhau qua mai mối của một người bạn, sau đó chúng tôi đi cà phê gặp gỡ. 2 người đến với nhau rất tình cờ. Bố mẹ và gia đình tôi rất hâm mộ bóng đá rất lâu khi biết con gái yêu 1 cầu thủ bóng đá thì rất vui. Bố mẹ tôi cũng thích anh Mạnh khá lâu rồi nên luôn ủng hộ. Bố mẹ tôi nhìn thấy anh Mạnh hiền lành, chất phác, chịu khó, chăm chỉ nên cũng tin tưởng anh Mạnh".

Về khó khăn khi quen nhau, vợ tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh cho hay: "Trước đây anh Mạnh đi dự VCK U23 châu Á 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc) về cũng nổi tiếng nên tôi bị áp lực dư luận 1 chút. Anh Mạnh luôn bên cạnh và động viên tôi. 2 đứa cố gắng vun đắp tình cảm này, anh dặn tôi đừng để ý những gì không hay nếu xuất hiện trên mạng, chủ yếu là cả 2 cùng vượt khó để ở bên nhau".

"Với tôi, tình yêu vượt qua mọi khó khăn"

Khi không chơi bóng đá, ở nhà Xuân Mạnh được vợ đánh giá: "Siêu chiều vợ con, tâm lý hiền lành, cực kỳ thương vợ, thương con. Khi được về nhà, anh Mạnh vào bếp phụ tôi nấu ăn dọn dẹp nhà cửa, chăm con".

"Tôi biết câu chuyện mẹ anh Mạnh bán trâu để anh Mạnh mua giày đá bóng khá lâu, từ lúc tôi mới yêu. Tôi rất khâm phục nghị lực của anh Mạnh. Anh Mạnh rất thương bố mẹ, luôn có ý chí phấn đấu nên tôi cũng không nghĩ đến giàu nghèo, chỉ khâm phục anh Mạnh rất hiền lành và cực kỳ chăm chỉ, luôn tập trung vào sự nghiệp. Tôi chỉ nhìn vào con người anh để yêu anh mà không đánh giá vật chất. Qua câu chuyện mẹ anh Mạnh bán trâu mua giày cho con đi tập luyện, tôi càng khâm phục gia đình anh Mạnh hơn, anh Mạnh có bố mẹ rất tuyệt vời, chị Trần Thị Dung chia sẻ.

Chị Trần Thị Dung bật khóc ôm chồng ở Thái Lan (Ảnh: Hồ Hải Hoàng).

Bộc bạch về việc làm dâu, hot girl sinh năm 1997 chia sẻ: "Tôi không ở chung với gia đình chồng. Trước khi cưới, bố mẹ anh Mạnh động viên tôi "Người ở quê rất yêu thương đùm bọc, bố mẹ cưới con dâu về xem như con gái, không phân biệt gì cả nên con cứ thoải mái tự nhiên, có vấn đề gì cứ chia sẻ với gia đình và bố mẹ". Quả thực, bố mẹ anh Mạnh coi tôi như con gái ruột".

Cách đây 6-7 năm, Xuân Mạnh được ví là cầu thủ nghèo nhất U23 rồi ĐT Việt Nam. Để vượt qua giai đoạn đó, vợ Xuân Mạnh tâm sự: "Với tôi, tình yêu vượt trên tất cả. Tôi khâm phục ý chí của anh Mạnh, nhìn con người là chính nên tin tưởng sau này anh sẽ cố gắng phấn đấu để thành công. Chúng tôi thường xuyên động viên nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn. Thời điểm anh Mạnh dính chấn thương, anh cũng buồn nhưng 2 đứa âm thầm quan tâm nhau, cùng nhau động viên để giải quyết khó khăn".

Xuân Mạnh mong muốn trở về Sông Lam Nghệ An thi đấu

Tâm sự về ông xã của mình, chị Trần Thị Dung cho hay: "Chúng tôi yêu nhau, cả 2 người đều không lãng mạn mà chân chất. Vì thế, vào ngày lễ, 2 đứa chỉ rủ nhau đi ăn, xong về đi uống cà phê. Kể cả khi cưới nhau cũng khá đơn giản, không cầu kỳ".

"Trước đây 2 vợ chồng ở thuê. Cả hai cố gắng chắt bóp xây nhà để con cái ở, an cư sẽ lạc nghiệp. Ngôi nhà chúng tôi xây dựng từ năm 2022 ở trung tâm TP. Vinh với giá khoảng trên 3 tỷ đồng. Trước khi cưới, anh Mạnh có xây nhà và trả nợ cho bố mẹ. Anh Mạnh xuất thân nghèo khó, khi thành công, anh ấy cũng muốn để cho bố mẹ 1 ngôi nhà để bố mẹ yên tâm trong công việc hơn.

Từ Thái Lan trở về sau chức vô địch ASEAN Cup 2024, chúng tôi được NHM quan tâm nhiều hơn. Đây là động lực để anh Mạnh cố gắng hơn trong sự nghiệp. Anh Mạnh tâm sự với tôi rằng bản thân không thể ngủ quên trên chiến thắng mãi được sau chức vô địch", chị Trần Thị Dung tiếp mạch chuyện.

Gia đình cầu thủ Phạm Xuân Mạnh.

Về việc Xuân Mạnh muốn trở về Sông Lam Nghệ An thi đấu, chị Trần Thị Dung khẳng định: "Anh Mạnh có tâm sự với tôi mong muốn trở về quê hương Nghệ An thi đấu cho CLB Song Lam Nghệ An nếu có cơ hội. Hiện tại chồng tôi muốn học hỏi ở môi trường mới để trau dồi kinh nghiệm, thể lực.

Nghệ An chỉ có một mình Xuân Mạnh được lên ĐT Việt Nam thi đấu. Tôi cảm thấy rất tự hào khi chồng tôi được HLV Kim Sang-sik trao niềm tin. Anh Mạnh là niềm tự hào của gia đình và quê hương Nghệ An. Mặc dù anh Mạnh đang thi đấu cho Hà Nội FC, nhưng anh vẫn là người con xứ Nghệ. Khi được tỉnh Nghệ An vinh danh, anh rất xúc động. Tôi rất tự hào và cảm ơn vì chồng tôi đã được tỉnh Nghệ An quan tâm và vinh danh".