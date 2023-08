Vờ mua quần áo, táo tợn rút dao bầu kề cổ nữ chủ cửa hàng đe dọa cướp tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội ngày 30/8 cho biết, đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản xảy ra ngày 29/8 trên địa bàn huyện - theo ANTĐ.



Trước đó, đêm 29/8, Công an huyện Ứng Hòa nhận được đơn trình báo của chị N.T.T., SN 1984, trú tại Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình. Đơn của chị T. thể hiện, khoảng 19h51 tối 29/8, người phụ nữ này đang bán quần áo tại cửa hàng Rose Black ở số 64 Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình thì có một nam thanh niên khoảng 20 tuổi, cao chừng 1,75m, người gầy, mặc áo chống nắng điều khiển xe máy Honda Wave màu trắng không biển kiểm soát dừng xe, vào cửa hàng hỏi mua quần áo cho bạn gái.

Nam thanh niên tháo biển kiểm soát xe trên đường đi cướp để tránh bị phát hiện. Nguồn: ANTĐ

Sau khi chọn xong, nam thanh niên nhờ chị T. nhập mật khẩu wifi của cửa hàng để thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Bất ngờ, vị khách rút ra con dao bầu từ trong người, kề vào cổ khống chế chị T., yêu cầu nạn nhân giao toàn bộ tiền mặt và tiền trong tài khoản cho mình. Quá hoảng sợ nên khi thấy đối tượng kiểm tra ngăn kéo để tiền, bị hại chạy ra ngoài đường hô cướp. Sợ bị bắt, tên cướp chạy ra ngoài và điều khiển xe máy chạy về hướng quận Hà Đông (Hà Nội) bỏ trốn.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an huyện Ứng Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội tổ chức vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ. Lực lượng công an đã rà soát, dựng lên chân dung đối tượng và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an phát hiện nam nghi phạm gây án là Đỗ Mạnh Hoan, SN 2005, trú tại Kim Bôi, Vạn Kim, Mỹ Đức, Hà Nội.

Tên cướp thực nghiệm hiện trường tại cửa hàng quần áo ở thị trấn Vân Đình. Nguồn: ANTĐ

Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động, Đỗ Mạnh Hoan đã đến Công an huyện Ứng Hòa đầu thú. Căn cứ tài liệu chứng cứ cùng lời khai của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ứng Hòa xác định, do không có tiền chơi trò chơi B52Play nên Hoan đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Nghĩ là làm, đối tượng ra chợ Đốc Tín (huyện Mỹ Đức) mua 1 con dao bầu và giấu vào cạp quần.

Để tránh bị phát hiện, Hoan mang chiếc xe máy đến một quán sửa xe ở Hương Sơn, Mỹ Đức nhờ tháo biển kiểm soát và phần yếm trước rồi gửi lại cửa hàng. Khoảng 19h30, đối tượng đến cửa hàng Rose Black, thấy không có khách nên dựng xe và đi vào bên trong.

Con dao bầu được nam thanh niên sử dụng làm hung khí, đe dọa cướp tài sản. Nguồn: chị N.T.T., SN 1984

Vờ chọn quần áo mua tặng bạn gái, lúc thanh toán, thấy chị T. quay lưng lại với mình, Hoan liền rút dao bầu trong người ra đe dọa. Nạn nhân hoảng loạn, khóc lóc, van xin. Để đánh lạc hướng đối tượng, chị T. xin được đi uống nước rồi chuyển khoản. Thấy Hoan bỏ con dao xuống, nạn nhân lập tức chạy ra đường hô hoán, cầu cứu sự giúp đỡ của những người xung quanh.

Thông tin từ Tiền Phong: Hoan còn khai nhận thực hiện trót lọt 2 vụ cướp trước đó tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam và huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội vào ngày 29/8 với thủ đoạn tương tự, tổng số tiền cướp được hơn 1,5 triệu đồng.