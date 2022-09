Xong lần một chồng lại đòi ân ái lần hai, lần này anh ấy muốn được thử nghiệm tư thế mới nên kết quả là tôi bị tổn thương vùng kín. Cả vùng kín chảy máu, đau rát, tôi phải nghỉ làm ở nhà một hôm.

Đến hôm nay, đi làm trở lại, thỉnh thoảng vẫn hay đau âm ỉ. Xin hỏi bác sĩ liệu tôi có bị vấn đề gì nghiêm trọng quá không?

Phương Thùy (Hoài Đức, Hà Nội)

Bác sĩ Hạnh phúc trả lời:

Chào bạn, tình yêu mặn nồng thì dễ bùng nổ như vậy đấy. Đôi khi xa nhau vừa thôi thì hay, xa quá, để đói lâu ngày có khi cũng thành hệ quả không tốt. Trường hợp của bạn không phải là hiếm gặp và không có gì đáng phải quá lo lắng. Bản thân tôi trong quá trình thăm khám cho bệnh nhân cũng gặp không ít tình cảnh "éo le" như vậy.

Trên thực tế, những tai nạn ân ái như thế này không quá hiếm gặp.

Có người đến gặp trong tình trạng xuất huyết liên tục, hoa mắt chóng mặt. Khi gặng hỏi mãi mới tiết lộ lý do là bởi sau khi nghiên cứu từ Internet, hôm đó vợ chồng chị đã thực hành một số tư thế lạ để thử cảm giác. Có bệnh nhân khác thì đến trong tình trạng đau bụng dưới kèm xuất huyết vùng kín.

Gạn hỏi, bệnh nhân khai thật nguyên nhân khiến chỗ ấy bị chảy máu là do trong cơn say chồng chị đã "yêu" quá tích cực. Nói như vậy để thấy rằng "cái gì quá cũng không tốt", và ngay cả khi đang say nhau nhất thì cũng phải để cái đầu kiểm soát.

Hiện tượng tổn thương vùng kín, mà cụ thể là tổn thương cùng đồ rất dễ gặp, đặc biệt khi hành động "yêu" bạo lực, các tư thế lạ, hoặc dùng các dụng cụ hỗ trợ tình dục.

Tai nạn thủng cùng đồ không khó chữa trị nhưng nguy hiểm là khi rách không tự cầm máu. Song hầu hết bệnh nhân đều nhập viện muộn do chủ quan hoặc ngượng ngùng.

Để tránh loại tai nạn ân ái trên, chị em, mà đặc biệt là phụ nữ sau khi sinh không nên vội vã chiều chồng. Ngược lại các anh chồng cũng phải nhẹ nhàng nâng niu vợ hơn khi ân ái. Riêng việc dùng các dụng cụ hỗ trợ hoặc cố gắng tìm cảm giác bằng tư thế lạ là không nên, vì đều có thể gây nguy hại cho người phụ nữ.

Cùng đồ là nơi âm đạo bám vào tử cung theo một đường vòng. Các đường vòng đó tạo ra các cùng đồ gồm cùng đồ trước, cùng đồ sau và cùng đồ hai bên. Dưới tác động của một lực nào đó, các cùng đồ này có thể bị rách thủng gây chảy máu, kèm theo cảm giác đau.