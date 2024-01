Ca khúc Nguyễn Đức Cường sáng tác tặng Vũ Hạnh Nguyên - Nếu như còn yêu. Nguồn: Nguyen

Đặc biệt, Đức Tùng OPlus hài hước thông báo: “Cùng với các anh em ca sĩ bảnh nhất Hà Nội tới tiệm may đóng 1 bộ vest màu nâu be không thể fit (hợp – PV) hơn nhằm chuẩn bị cho 1 MV ca nhạc tiền tỷ mừng ông anh họ Nguyễn Đức Cường sắp hết hợp đồng với CLB Ở nhà một mình vào hôm 14/1 này”.

Tấm thiệp ghi tên Nguyễn Đức Cường và Vũ Hạnh Nguyên với mốc thời gian 14/1 đã được gửi tới những người bạn. Dù hai nhân vật chính chưa có những chia sẻ chính thức trên trang cá nhân nhưng loạt hình ảnh từ bạn bè, nghệ sĩ thân thiết đã hé lộ về ngày trọng đại sắp tới.

Bạn bè thân tiết lộ, họ cùng đi may đồ dự đám cưới Nguyễn Đức Cường. Ảnh: FBNV

Vợ nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường là ai?

Nguyễn Đức Cường được xem là một nhạc sĩ khá thành công với những ca khúc trở thành "hit" và giành được nhiều giải thưởng. Tiêu biểu là bài hát Nồng nàn Hà Nội, Em trong mắt tôi giành giải thể nghiệm trong cuộc thi Bài hát Việt năm 2007 và năm 2008.

Nguyễn Đức Cường và Vũ Hạnh Nguyên yêu nhau chính thức năm 2015. Cả hai từng song ca bài hát Nếu như còn yêu do chính anh sáng tác tặng bạn gái.

Vũ Hạnh Nguyên được Nguyễn Đức Cường cầu hôn năm 2020. Ảnh: FBNV

Tháng 5/2020, Nguyễn Đức Cường đã đăng tải clip cầu hôn bạn gái 5 năm Vũ Hạnh Nguyên trong rừng thông. Theo những hình ảnh trong clip, Nguyễn Đức Cường diện sơ mi trắng, quần âu quỳ gối đeo nhẫn kim cương vào ngón áp út của bạn gái. Anh viết: "Năm thứ 5 ngày kỷ niệm. Cô ấy đồng ý còn tôi thì vừa ý". Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đám cưới của hai người đã phải dời lịch. Cặp đôi bên nhau 8 năm, được gia đình hai bên ủng hộ và người hâm mộ nóng lòng chờ đón ngày Vũ Hạnh Nguyên lên xe hoa.

Vũ Hạnh Nguyên sinh năm 1989, tại Hà Nội được mệnh danh “Yêu nữ hàng hiệu” trong showbiz Việt. Cô từng học tại khoa Mỹ thuật của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Vì nổi tiếng với việc dùng hàng hiệu nên Vũ Hạnh Nguyên bị đồn thổi là con của đại gia. Nhưng cô từng tiết lộ gia đình cô không phải đại gia mà có truyền thống làm truyền hình, có công ty riêng về bản quyền và sản xuất. Cô cho biết, thú vui hàng hiệu của mình là do cô tự trang trải bằng nhiều công việc của riêng mình trong đó có kinh doanh. Nhưng cô cũng cho biết thú vui đó chỉ khi cô còn trẻ, còn hiện tại cô đã tiết chế lại.

Vũ Hạnh Nguyên từng được mệnh danh là "Yêu nữ hàng hiệu". Ảnh: FBNV

Với hoạt động nghệ thuật, Vũ Hạnh Nguyên được biết đến là một ca sĩ kiêm người mẫu được khá nhiều khán giả Việt Nam biết đến. Vũ Hạnh Nguyên sở hữu chiều cao 1,73m và với chiều cao nổi bật này, cô đã nhanh chóng tỏa sáng trên sàn catwalk. 21 tuổi cô từng tham gia các chương trình thời trang lớn như Vietnam Collection 2005, ABU Price 2005, Fashion Week 2005, Festival Huế 2006. Cô từng giành giải đồng Siêu mẫu miền Bắc 2004.

Vũ Hạnh Nguyên bắt đầu tham gia hoạt động ca hát bằng ca khúc Nobody, cover của Wonder Girls. Cô tự sáng tác ca khúc The boy so hot và từng kết hợp với nhạc sĩ Hoàng Touliver ra mắt single Nevermore.

Vũ Hạnh Nguyên được biết đến với vai trò ca sĩ có thể tự sáng tác. Ảnh: FBNV

Với nhạc Việt, Vũ Hạnh Nguyên được biết đến với các ca khúc trong đó có nhiều bài tự sáng tác như: Ôm chặt lấy em - Vũ Hạnh Nguyên, Hoàng Tôn; Có lẽ - Vũ Hạnh Nguyên, Đinh Mạnh Ninh; Vô vọng - Vũ Hạnh Nguyên; Một ngày lại đến - Vũ Hạnh Nguyên...

Nói về bạn gái, Nguyễn Đức Cường từng chia sẻ, Hạnh Nguyên là cô gái bộc trực, thẳng tính, yêu ghét rõ ràng và có tài năng. Anh chia sẻ, cô là người có nhiều tài lẻ, hát hay vẽ đẹp và có khả năng tự sáng tác nhạc.

Trong thời gian yêu, cả hai cũng có những lúc cãi vã nhưng họ chọn cách "thỏa hiệp", ngồi lại với nhau để bàn bạc và đưa ra những giới hạn cho quan điểm, suy nghĩ và cùng nhau tìm hướng đi chung.

Chia sẻ về cơ duyên đến với nhau, Vũ Hạnh Nguyên từng nói: "Thực ra, trước đó, tôi đã hâm mộ anh Cường từ lâu, nhưng không tìm hiểu bất cứ thông tin gì về anh. Tình cờ, một lần tôi lướt Facebook và thấy trang cá nhân của anh có đăng tải 1 bài hát khá hay. Ấn tượng với ca khúc đó, tôi đã "like" và bình luận.

Vũ Hạnh Nguyên và Nguyễn Đức Cường sắp tổ chức hôn lễ. Ảnh: FBNV

Sau đó, tôi cũng gửi tin nhắn làm quen với anh ấy. Một ngày sau, anh Cường mới nhắn tin lại và chúng tôi đã nói chuyện suốt cả đêm. Hôm sau, chúng tôi gặp nhau và 3 ngày sau thì chúng tôi yêu nhau".

Khoảng 3, 4 tháng sau khi yêu nhau cặp đôi ra mắt gia đình hai bên. "Yêu nữ hàng hiệu" cho biết, nam nhạc sĩ là người chu đáo, sống tình cảm nên dễ dàng nhận được thiện cảm từ phía gia đình cô.

"Người đàn ông để tôi yêu phải giỏi, làm cho tôi nể và "nói" được tôi. Anh Cường là người như thế! Anh khiến tôi thay đổi rất nhiều. Ở nhà, tôi là 1 đứa con được nuông chiều tới mức cơm không phải nấu, ăn xong bát không phải rửa. Nhưng từ ngày yêu anh, tôi cảm thấy mình thực sự có thể trở thành "người phụ nữ của gia đình" - Vũ Hạnh Nguyên từng chia sẻ.

Vũ Hạnh Nguyên cũng cho biết, từ khi yêu tác giả của ca khúc Nồng nàn Hà Nội, cô đã thay đổi khá nhiều. Từ một người thẳng tính cô trở nên điềm đạm, dễ dàng cho qua mọi chuyện. Từng được cha mẹ rất cưng chiều nhưng khi yêu, Vũ Hạnh Nguyên đã trở thành một người phụ nữ thích làm việc nhà, chăm sóc người yêu. Được sự chỉ dẫn của bạn trai nhạc sĩ, cô cũng nghiêm túc hơn với công việc ca hát mà trước đó cô chỉ coi như một sở thích.