Võ sĩ gốc Việt Martin Nguyễn: Chọn MMA vì béo và "ngã rẽ" nhờ... vợ

Biệt danh thú vị

Biệt danh của Martin Nguyễn trong giới MMA là "The Situation". Câu chuyện vì sao võ sĩ sinh năm 1989 lại có biệt danh này cũng rất thú vị.

"Khi mới bắt đầu tham gia MMA, tôi nặng 77kg. Sau đó HLV muốn ép tôi xuống 70kg để thi đấu ở hạng lông. Quá trình ép cân quá nhanh khiến tôi mất cơ bụng và rất khổ sở vì điều đó. Lúc đó trên truyền hình lại đang chiếu một series tên là The Situation nói về một anh chàng có tên là Jersey Shorey bị ám ảnh vì cơ bụng của mình. Vậy là tôi được đặt biệt danh The Situation luôn, cùng với gốc gác châu Á tôi thường được gọi là The Situ-Asian. Tôi không muốn bị gọi như vậy nhưng mọi người đều đã quen mất rồi!" - Martin Nguyễn chia sẻ.

Martin Nguyễn là một võ sĩ được đánh giá rất cao ở quy tắc ứng xử. Sau khi đánh bại và tước đai vô địch hạng nhẹ của Folayang và đi vào lịch sử khi trở thành võ sĩ đầu tiên sở hữu đai vô địch ở 2 hạng cân khác nhau (hạng nhẹ và hạng lông) ở đấu trường ONE Championship, Martin Nguyễn đã gửi những lời rất chân thành đến bại tướng của mình: "Eduard (Folayang), tôi luôn xem anh là một người đàn anh trong nghề. Tôi hy vọng anh sẽ sớm ổn và sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ anh".

Martin Nguyễn rất tin tưởng rằng các con của anh sẽ tìm thấy vẻ đẹp của võ thuật. Tuy nhiên, anh cũng không ép các bé phải học võ nếu chúng không thích. "Võ thuật rất đẹp. Nó khiến người học võ tự hoàn thiện bản thân, trở thành một con người có kỷ luật hơn, bản lĩnh hơn. Đó là lý do tôi mong rằng các các con tôi cũng sẽ chọn võ thuật" - Martin Nguyễn cho biết.