Võ sư Việt Nam nào từng lên tiếng thách đấu Lý Tiểu Long?

"Gửi chiến thư" tới Lý Tiểu Long

Võ sư Lý Huỳnh vốn có gương mặt rất điện ảnh mà gọi nôm na là “ăn hình”, vóc dáng cao lớn, đi quyền, múa cước lại đẹp mắt khó ai bì nên cả đoàn người phương Bắc phục lăn. Hàn Anh Kiệt mừng như bắt được vàng, liền mời Lý Huỳnh vào vai Vũ Hùng, đại sư huynh của một võ đường trong phim Long – Hổ Sát Đấu. Đến cảnh chiến đấu với sĩ quan Nhật, buộc phải tung “liên hoàn bát cước”, Lý Huỳnh lại một lần nữa buộc cả đoàn phim trầm trồ, thán phục.



Lý Huỳnh (trái) trong một lần thượng đài năm 1960.

Kinh ngạc trước tuyệt chiêu như vũ bão của võ sĩ Việt Nam, Hàn Anh Kiệt bất ngờ quay sang Lý Huỳnh hỏi: “Nếu gặp nhau ngoài đời, anh có dám đấu với Lý Tiểu Long không?”. Lý Huỳnh liền đáp thẳng không ngại ngần: “Tôi sẵn sàng đấu với Lý Tiểu Long”. Buổi quay phim đó ngoài những người trong đoàn làm phim còn có rất nhiều phóng viên các báo đài.

Ngay lập tức, ngay hôm sau, báo giới Hồng Kông và tại miền Nam nước ta liền rầm rộ xem câu nói của Lý Huỳnh như một lời thách đấu với Lý Tiểu Long. Nhưng tiếc là, Lý Tiểu Long đã ra đi quá sớm.

Bén duyên với nghệ thuật từ một bộ phim nước ngoài, Lý Huỳnh trở thành một gương mặt sáng giá của nền điện ảnh Việt Nam thời bấy giờ. Sau ngày đất nước thống nhất, ông được mời vào vai đại tá Hoàng trong bộ phim truyền hình “Cô Nhíp” của đạo diễn Khương Mễ. Từ đó, chỉ cần có cái tên Lý Huỳnh trong vai sĩ quan chế độ cũ là dường như đã đảm bảo sự thành công của mô típ nhân vật ấy đến 100%. Cũng bởi thế mà người ta không tài nào quên được một Đại úy Xăm tàn ác trong “Hòn Đất”, càng không thể quên tên Đại úy Long khiến lòng dân căm phẫn trong “Mùa gió chướng”. Vừa kể, Võ sư Lý Huỳnh vừa cười cười, bảo tôi: “Mặt chú hiền queo như vầy mà sao đóng vai ác ngọt được…”.

NSƯT Lý Huỳnh. Ảnh chụp năm 2014.

Nhưng rồi cũng có lúc Lý Huỳnh được thể hiện sự “hiền” của mình. Đó là cái ngày đạo diễn – NSND Hồng Sến gõ cửa nhà Lý Huỳnh rồi đưa ông xấp kịch bản đề tên “Vùng gió xoáy”. Lý Huỳnh kể lại, lúc ấy, ông cứ nghĩ anh Hồng Sến giao mình vai sĩ quan nào đó cho phù hợp. Vì ông đóng được 13 vai sĩ quan rồi. Nhưng rồi ông giãy nảy lên khi đạo diễn Hồng Sến bắt đóng vai một ông nông dân.

Lý Huỳnh thức suốt một đêm đọc kịch bản rồi gật đầu đồng ý. Để rồi từ đó, danh xưng Hai Lúa trên màn ảnh đã đi vào đời thường như kiểu gặp ai chân quê, mộc mạc người ta thường đùa: “Đúng là Hai Lúa”, để thể hiện cái gì đó đậm chất miền Tây người ta cũng mượn danh Hai Lúa…

Không tạo scandal để nổi tiếng

Nghe võ sư Lý Huỳnh kể tới đây, tôi liền hỏi, vậy căn nguyên của “lời thách đấu” ấy ngoài do bị Hàn Anh Kiệt “khích” còn vì lẽ gì nữa không. Nghe xong, võ sư Lý Huỳnh cười sảng khoái rồi chậm rãi trả lời: Thật ra, trong cuộc đời theo học võ của tôi chưa từng khiếp sợ điều gì và cũng chưa từng muốn thách đấu với ai để rước vào hư danh. Đừng nghĩ là do tình thế thúc ép khiến tôi phải phát ngôn như vậy mà sự thật tôi đã từng nghiên cứu về Lý Tiểu Long rất kỹ. Có thể người ta coi Lý Tiểu Long như thiên tài võ thuật qua những gì đã thấy trên màn ảnh cũng như một số thành tích trong giới võ học. Tuy nhiên, Lý Tiểu Long cũng có yếu điểm, do gương mặt đậm chất “xi-nê” nhưng lại hẹp, quai hàm yếu đây là tối kỵ trong boxing. Vì chỉ cần trúng một quả đấm móc là có thể bị gãy quai hàm và knock – out rất dễ. Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, bởi vậy, nếu thượng đài thật sự chưa biết ai sẽ thắng ai”.