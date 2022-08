Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: PV.

Theo đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, từ 11/8 đến ngày 15/8, trên địa huyện Thuận Châu xảy ra mưa vừa, mưa to và dông gây ảnh hưởng đến đời sống sản xuất và nhà cửa của nhân dân. Tại xã Co Tòng có một người sinh sống trên địa bàn đã bị lũ cuốn trôi. Nạn nhân được xác định là em V.A.C (SN 2008, trú tại bản Há Khúa, xã Co Tòng, huyện Thuận Châu).

Nguyên nhân ban đầu được xác định, chiều 14/8, em V.A.C cùng người thân đi sửa xe ở xã Bó Sinh, huyện Sông Mã. Khi đi qua đập tràn thủy điện Bó Sinh, trong lúc đẩy chiếc xe máy, không may bị tuột dép nên em C đã vồ lấy dép và bị rơi xuống nước. Do nước lớn, chảy xiết nên em C đã bị lũ cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã Co Tòng đã huy động lực lượng xung kích PCTT triển khai ứng cứu, tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, tính đến 17 giờ chiều 15/8, em V.A.C vẫn chưa được tìm thấy.