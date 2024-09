VTV24 phản hồi về phóng sự "Bữa cơm trắng với gừng" ở Yên Bái gây xôn xao

Sau khi phóng sự "Bữa cơm trắng với gừng" ở điểm trường Màng Mủ, Trường Mầm non Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái gây xôn xao dư luận, ngày 29/9, VTV24 đã có phản hồi chính thức.



Chia sẻ trên trang Facebook, VTV24 khẳng định: "Chuyển động 24h đã chuẩn bị đầy đủ tư liệu để chứng minh toàn bộ nội dung trong phóng sự "Bữa cơm trắng với gừng ở điểm trường Màng Mủ, Yên Bái" - phát sóng trong Chuyển động 24h chiều ngày 26/9/2024 hoàn toàn phản ánh đúng thực tế tại điểm trường này.

Chúng tôi sẽ sớm liên hệ làm việc với lãnh đạo huyện Mù Cang Chải, Yên Bái để làm rõ những nội dung trong báo cáo của huyện về phóng sự này".

Bữa cơm của học sinh tại huyện Mù Cang Chải. Ảnh: CMH

Trước đó, ngày 27/9, huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh sự việc theo nội dung phóng sự mà VTV đã đăng tải về học sinh tại điểm trường Màng Mủ, Trường Mầm non Mồ Dề chỉ ăn cơm với gừng chấm muối.

Theo báo cáo của UBND huyện Mù Cang Chải, đoàn kiểm tra đã gặp trực tiếp lãnh đạo xã Mồ Dề; lãnh đạo, giáo viên trường Mầm non Mồ Dề; Bí thư Chi bộ bản Màng Mủ và một số phụ huynh học sinh bản Màng Mủ để xác minh và nắm bắt thông tin.

Anh Hờ A Dê, phụ huynh trong phóng sự cho biết: "Để đưa con đến lớp đúng giờ, vội quá nên tôi không kịp làm thêm trứng cho con mang đi học được. Đồng thời qua nói chuyện, chia sẻ và một phần theo ý của phóng viên nên tôi có nói như vậy về việc mang cơm cặp lồng đến trường của con tôi".

Cô giáo Nguyễn Thị Yến (cô giáo trong phóng sự) chia sẻ: "Với thời gian nói chuyện, tâm sự hơn 1 tiếng đồng hồ với phóng viên và khi nói về những khó khăn, vất vả, khi học sinh đi học mang cơm cặp lồng có cơm, rau và lát gừng thời gian trước nên cô giáo không kìm nén được cảm xúc nên nói và khóc như vậy".

"Thực hiện chế độ chính sách, nhà trường tổ chức nấu ăn trưa cho các cháu tại điểm chính và các điểm lẻ, chế độ chính sách của trẻ đã được chi trả trực tiếp cho cha mẹ trẻ khi được phê duyệt và cấp kinh phí.

Cụ thể, điểm trường Màng Mủ do có bếp ăn tạm nên chỉ tổ chức nấu 2 buổi/ngày vào thứ 3 và thứ 5 với mức 10.000 đồng/bữa/trẻ (do phụ huynh đóng góp thực phẩm tương ứng với 10.000 đồng). Các buổi thứ 2, 4, 6 hằng tuần học sinh mang cơm cặp lồng thì nhà trường đã tuyên truyền tới phụ huynh và kêu gọi xã hội hóa để nấu thêm canh nóng bổ sung bữa ăn cho các cháu. Do vậy ngày 23/9/2024 (thứ 2) đoàn phóng viên VTV đến nhà trường làm phóng sự là ngày trẻ mang cơm cặp lồng, nhà trường đã tổ chức nấu canh nóng cho các cháu ăn thêm từ nguồn giáo viên hỗ trợ.

Qua kiểm tra xác minh và qua thực tiễn của các cơ sở giáo dục cho thấy, nội dung phản ánh Chuyển động 24h của VTV1 về bữa ăn trưa của các cháu tại điểm trường Màng Mủ, trường Mầm non Mồ Dề chưa toàn diện về thực tế tại cơ sở điểm trường", báo cáo của UBND huyện Mù Cang Chải nêu rõ.