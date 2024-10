Vụ 2 phụ nữ trình báo không gặp được con sau khi gửi tại Mái ấm Quan Âm: Hai trẻ đã ở đâu? Vụ hai phụ nữ trình báo không gặp được con sau khi gửi tại Mái ấm Quan Âm: Hai trẻ đã ở đâu?

Do chỉ được cấp phép nuôi dưỡng, chăm sóc không quá 33 trẻ nên cơ sở Mái ấm Quan Âm đã chuyển hai trẻ đến một chùa ở tỉnh Bình Phước để chăm sóc. Do không gặp được con, sợ con mất tích nên hai người mẹ đã trình báo công an.