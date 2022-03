Vụ 2 thiếu nữ đánh nhau dữ dội giữa đường ở Cà Mau: Một người là nữ sinh lớp 9

Liên quan đến thông tin xác minh clip 2 thiếu nữ đánh nhau giữa đường ở TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau), ngày 21/3, theo nguồn tin của phóng viên, cơ quan công an đã mời 2 em lên làm việc. Một trong 2 em đánh nhau là nữ sinh lớp 9.

Theo đó, nguyên nhân dẫn đến 2 thiếu nữ đánh nhau xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Cụ thể, trước đó, N.T.N (16 tuổi, ngụ khóm 2, phường 4, TP.Cà Mau, nghề nghiệp làm nail) và D.K.C (15 tuổi, ngụ khóm 5, phường 2, là học sinh lớp 9 Trường THPT Hồ Thị Kỷ) có mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook.

Hai em khiêu khích gọi điện cho nhau, hẹn ra nói chuyện; nếu không giải quyết được thì đánh nhau tại đường số 9, khóm 4, phường 4.

Đến khoảng 17h45 ngày 20/3, N và C đến điểm hẹn để nói chuyện. Nhưng sau đó, 2 em xảy ra đánh nhau. Trong lúc đánh nhau có nhóm bạn của N và C đứng xung quanh chứng kiến. Cả N và C chỉ bị thương tích ngoài da.

Hai thiếu nữ đánh nhau dữ dội giữa đường. Ảnh cắt từ clip

Sau đó, Công an phường 4 vào cuộc xác minh, trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực xảy ra vụ việc. Quá trình làm việc, N và C đã thừa nhận hành vi đánh nhau.

Như đã đưa tin, chiều tối 20/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip 2 thiếu nữ đánh nhau.

Theo đó, đoạn clip dài 54 giây thể hiện 2 người nữ vật đánh nhau dữ dội. Hai người túm đầu đối phương đập xuống nền đường. Trong khi đó, xung quanh có nhiều người đứng xem, cổ vũ.

Hiện cả hai được đã được gia đình cam kết bảo lãnh về nhà và chờ xử lý của lực lượng chức năng.