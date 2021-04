Nhóm nữ sinh đánh nhau ở Đắk Lắk: Xử lý nghiêm để răn đe

Chiều 10/4, lãnh đạo UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết đã chỉ đạo Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện cùng cơ quan công an tiếp tục làm rõ vụ việc hai nhóm nữ sinh đánh nhau ngay tại lớp học; đồng thời yêu cầu phải xử lý nghiêm khắc để răn đe các học sinh khác.

Em V. đã bị chị gái của Đ. đánh ngay tại lớp học.

Vị lãnh đạo này cho biết, hiện Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Krông Pắk đã có báo cáo ban đầu vụ việc cho UBND huyện. Theo báo cáo, lúc 8 giờ 50 phút ngày 9/4, lợi dụng giờ ra chơi, chị gái của em T.T.T.Đ. (lớp 10C) chạy lên phòng học lớp 10E, xông vào đánh em T.B.V. (lớp 10E). Trước đó em Đ. và em V. đã có có xích mích và đánh nhau.

Sự việc được giáo viên bộ môn và học sinh phát hiện báo với bảo vệ và Ban giám đốc trung tâm. Lãnh đạo trung tâm đã mời tất cả những người liên quan xuống phòng hội đồng xử lý. Đồng thời, gọi Công an thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk) đưa chị gái em Đ. về trụ sở làm việc, do phát hiện người này có mang theo hung khí là con dao rọc giấy.

Sau đó, trung tâm đã đưa em V. đi kiểm tra sức khỏe. Theo kết quả của bệnh viện, em V. không bị thương tích gì. Phía trung tâm đã làm việc với 2 bên phụ huynh, thu xếp sự việc ổn thỏa.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, sáng 9/4 hai nhóm nữ sinh của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Krông Pắk đã đánh nhau trong lớp. Sau đó, Đ. nhắn tin báo sự việc cho chị gái. Chị gái Đ. đã mang theo một con dao rọc giấy lao lên lớp đấm, đá liên tiếp vào người V.

Theo lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Krông Pắk, chị gái và anh rể của Đ. đã lợi dụng lúc bảo vệ đi đánh trống xông vào lớp đánh em V.