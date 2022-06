Ngày 28/6, anh em họ hàng cùng người dân lối xóm đã đến giúp đỡ gia đình chuẩn bị tang lễ cho em Lê Phạm Ngọc C. (SN 2008). Ngọc C. là con trai duy nhất của chị Phạm Thị Sen và anh Lê Ngọc Hải. Trong ngôi nhà nhỏ, tiếng khóc của mẹ C. khiến ai cũng xót xa.

Cách đó khoảng chừng 1km là nhà của chị Nguyễn Thị Hà và anh Phạm Hồng Thế (phụ huynh của em Phạm Hồng N.). Trong nhà, bà con hàng xóm đang tổ chức lo hậu sự cho đứa con xấu số của anh chị.

Cha mẹ em Phạm Hồng N. ngất lịm bên linh cữu con, họ hàng òa khóc tiếc thương. Ảnh: Trung Thuần

Anh Thế vốn có tiền sử bị bệnh loạn thần, lúc tỉnh, lúc mơ. Còn chị Hà, từ khi nhận hung tin của đứa con trai út, trên gương mặt khắc khổ nước mắt luôn trào rơi. Mỗi lần tỉnh dậy sau khi ngất xỉu vì kiệt sức, chị Hà lại nhích từng tí đến bên linh cửu của đứa con trai bấu víu trong vô vọng.

Chị Phạm Thị Thanh (cô ruột em N.) nén khóc, nói: "Khoảng hơn 1 giờ sáng, người ta tìm thấy thấy thi thể cháu N. và đưa lên bờ. Tôi và bố mẹ cháu bủn rủn hết người. Khi đưa về đến nhà, tôi mới tin đứa cháu lễ phép, học giỏi giờ đây đã bỏ chúng tôi mà đi rồi".

Chị Nguyễn Thị Hà (mẹ của em Phạm Hồng N.) gào khóc bên linh cữu người con trai. Ảnh: Trung Thuần

Cách không xa là ngôi nhà của anh Trần Văn Hạnh (cha em Nguyễn Đức T.). Ngồi bên linh cữu của con, anh Hạnh òa khóc như đứa trẻ, vẫn chưa thể tin nổi đứa con hôm qua vừa xin đi sinh nhật bạn nay mãi mãi không về.

Rất đông học sinh Trường THCS và THPT Việt Trung đến tiễn biệt 3 bạn xấu số trên, khuôn mặt non nớt nhưng hiện lên sự bàng hoàng trước sự ra đi của các bạn.

Chính quyền địa phương và người dân đến thắp hương, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân xấu số. Ảnh: Trung Thuần

"Dù 3 bạn học ba lớp khác nhau nhưng bọn em chơi với nhau vui lắm. Hôm qua các bạn mới chúc mừng sinh nhật em mà đến chiều tối đã xảy ra chuyện không ai muốn..." - em Nguyễn Phi Hùng, học sinh lớp 8 Trường THCS và THPT Việt Trung, chia sẻ.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào 15 giờ chiều 27/6, 3 học sinh lớp 8 trên địa bàn thị trấn Nông Trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) ra sông Dinh đoạn dưới chân cầu Cờ Đỏ ở TDP Chiến Thắng để tắm.

Đến 18 giờ tối cùng ngày, phụ huynh các em không thấy con về nhà nên đã chạy đến báo với chính quyền địa phương. Ngay lập tức, chính quyền địa phương cùng người dân tỏa ra đi tìm 3 em học sinh nói trên.

Đến 1 giờ sáng 28/6, thi thể của 3 em học sinh nói trên đã được tìm thấy dưới lòng sông Dinh (đoạn chảy qua thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và bàn giao cho gia đình để tiến hành mai táng theo phong tục địa phương.