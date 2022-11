Vụ 3 mẹ con bị xe tải tông tử vong: Tang thương bao trùm vùng quê nghèo

Có mặt tại căn nhà của ông Nguyễn Đăng Khoa (41 tuổi, thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, huyện vạn Ninh, Khánh Hòa), những người đến đây đều không khỏi xót xa, không cầm được nước mắt trước sự ra đi đột ngột của 3 mẹ con.

Lãnh đạo địa phương và các đơn vị đến động viên, hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Đăng Khoa. Ảnh: C.T

Nhìn 3 áo quan nằm sát nhau, trên bàn thờ 3 di ảnh và nhang khói nghi ngút là những nạn nhân xấu số gồm: Bà Nguyễn Thị Th (41 tuổi) cùng hai con là Nguyễn Đăng Kh (18 tuổi) và Nguyễn Xuân Nh (7 tuổi) càng thấy không khí đau thương bao trùm ở một vùng quê nghèo vốn yên bình ngày nào.

Bà Nguyễn Thị Bích Huệ (hàng xóm ông Khoa) đến chia buồn. Ảnh: C.T

Bà Nguyễn Thị Bích Huệ (hàng xóm của ông Nguyễn Đăng Khoa) cho biết: "Tôi không tin 3 mẹ con qua đời cùng lúc như vậy, thật khủng khiếp quá đi. Vợ, con của gia đình ông rất hòa đồng mọi người, chịu khó làm ăn ai cũng thương, ấy vậy mà ông trời bất công quá. Từ xưa đến nay, ai ai cũng quý mến bởi sự vươn lên làm ăn, lễ phép của gia đình ông Khoa".

Rất đông hàng xóm, người thân đến chia buồn. Ảnh: C.T

Ông Nguyễn Đình Sơn - Trưởng thôn Bình Trung 1 (Vạn Bình) cho hay, gia đình ông Khoa thuộc diện khó khăn của địa phương, gia đình có 5 người thì 3 người đã ra đi mãi mãi trong vụ tai nạn, chỉ còn lại 2 người. Ông Khoa làm nghề phụ hồ, vợ ông làm đan lát. Kể từ lúc hay tin dữ, bà con hàng xóm ai cũng đau buồn, đến giúp đỡ để lo hậu sự.

Ông Nguyễn Đăng Khoa ngồi cạnh 3 chiếc quan tài của vợ và 2 con. Ảnh: C.T

Ngồi cạnh 3 chiếc quan tài, ông Nguyễn Đăng Khoa như chết lặng kể: "Đây là sự mất mát quá lớn với gia đình tôi, tôi vẫn không tin 3 mẹ con lại chết như vậy. Vào chiều 26/11, tôi thấy trong người cứ lo âu, bởi chưa thấy vợ con về. Một lúc sau, mọi người thông tin vợ con tôi bị tai nạn rồi. Lúc này, tôi còn mặc nguyên quần áo thợ hồ để rời công trường. Trên đường đi, tôi cầu mong vợ con qua khỏi. Nào ngờ, khi vừa đến nơi cảnh tượng kinh hoàng, cả 3 mẹ con nằm dưới ngầm".

Ngày 27/11, Đoàn công tác của Ban An toàn Giao thông Quốc gia, Ban An toàn Giao thông tỉnh Khánh Hòa và huyện Vạn Ninh đã đến động viên, hỗ trợ gia đình của 3 nạn nhân chết tại Phú Yên với số tiền 30 triệu đồng.

Theo thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an thị xã Sông Cầu thực hiện các hoạt động điều tra để xử lý lái xe gây tai nạn.

Được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sông Cầu quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Trần Hữu Dương để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hỗ trợ gia đình có 3 người chết bị tai nạn. Ảnh: C.T

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 26/11, tại Km 1249 + 170 Quốc lộ 1 (thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô tải biển số 76H-013.18 do Trần Hữu Dương (SN 1987, trú huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển đang lùi xe theo hướng Nam - Bắc với xe mô tô biển số 79V1-412.32 do Nguyễn Đăng Kha điều khiển lưu hành theo hướng Bắc - Nam chở theo bà Nguyễn Thị Thịnh và Nguyễn Xuân Nhi, cùng trú Bình Trung 1, xã Vạn Bình. Hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 3 người đi trên xe mô tô tử vong.