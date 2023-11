Vụ 4 du khách Hàn Quốc tử vong tại làng Cù Lần: Phó giám đốc KDL bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 15/11, nguồn tin của phóng viên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập, tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 3 người đang làm việc tại KDL làng Cù Lần (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi Vô ý làm chết người liên quan đến vụ Nước lũ về đột ngột, 4 nữ du khách Hàn Quốc bị cuốn trôi mà Dân Việt đã thông tin trước đó.

Ngô Thanh Nghĩa - Phó Giám đốc KDL làng Cù Lần bị khởi tố để điều tra về hành vi Vô ý làm chết người.

Cụ thể 3 bị can bị khởi tố gồm: Ngô Thanh Nghĩa (55 tuổi, hộ khẩu thường trú phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức - TP. HCM) - Phó Giám đốc KDL làng Cù Lần; Võ Lê Thái (30 tuổi, hộ khẩu thường trú tỉnh An Giang, tạm trú làng Cù Lần) là nhân viên lái xe KDL làng Cù Lần; Võ Tân Bình (35 tuổi, quê quán tỉnh An Giang; tạm trú xã Lát, huyện Lạc Dương).

Võ Lê Thái - người lái xe U - Oát trong KDL làng Cù Lần chở 4 du khách trước di gặp nạn bị khởi tố, bắt tạm giam.

Các bị can bị khởi tố vì qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định các bị can có hành vi "Vô ý làm chết người", theo quy định tại khoản 2, Điều 128 Bộ luật hình sự.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, đầu giờ chiều ngày 24/10, trên chiếc xe U - Oát của KDL làng Cù Lần do Võ Lê Thái điều khiển chở 4 du khách người Hàn Quốc đi dọc con suối trong khu du lịch trên thì bất ngờ nước lũ đổ về, cuốn trôi cả xe và người.

Võ Tân Bình tại cơ quan điều tra.

Sau đó, cơ quan chức năng huyện Lạc Dương đã tiến hành tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ nhưng cả 4 du khách trên đã tử vong. Võ Lê Thái may mắn thoát nạn, được đưa tới bệnh viện cấp cứu và mới được ra viện.