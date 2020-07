Vụ 4 mẹ con thương vong trong căn nhà cháy: Xót xa cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh"

Nỗi đau tận cùng

Như tin Báo Gia đình & Xã hội đã đưa, vào khoảng 14h ngày 28/7, người dân nghe thấy 1 tiếng nổ lớn kèm theo cột khói và lửa từ nhà chị L.T.H. (SN 1993, trú xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Khi người dân đến ứng cứu thì phát hiện ngôi nhà bị khóa trái không thể vào trong. Ngay sau đó người dân đã thông báo lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, phá cửa, tiếp cận phòng ngủ thì phát hiện 4 mẹ con chị H. nằm la liệt giữa nhà. Con gái đầu của chị H. lên 6 tuổi tử vong tại chỗ, 3 người còn lại bị bỏng nặng. Trong nhà mùi xăng bốc lên nồng nặc.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Sau đó, người dân đã đưa 3 mẹ con chị H. đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu. Mặc dù đã được các y bác sỹ nỗ lực cứu chưa nhưng do vết bỏng quá nặng nên hai con của chị H. đã tử vong. Chị H. sau đó được chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội để điều trị trong tình trạng tiên lượng xấu.

Một ngày sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi có mặt tại địa phương. Về tới đầu thôn đã nghe người dân nơi đây bàn tán xôn xao về cái chết thương tâm của 3 đứa con nhỏ của chị H.. Nhiều lời đồn thổi xung quanh việc người mẹ mua xăng về đốt con rồi tự sát. Họ thương xót cho những đứa trẻ phải ra đi khi tuổi còn quá nhỏ.

Người thân gục ngã trước nỗi đau quá lớn.

Sáng nay, người thân, hàng xóm đã tổ chức mai táng cho 3 cháu nhỏ theo phong tục địa phương. Trong đám tang các cháu, những tiếng khóc ai oán xen lẫn tiếng gọi tên các cháu của người thân như xé tan bầu trời yên tĩnh. Những người chứng kiến ai cũng xót xa, thương cho cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".

Người thân khóc nghẹn bên di ảnh 3 cháu.

Bà C. (bà nội 3 cháu) từ khi nhận được hung tin đã ngất lịm, sau khi cố gượng dậy bà liên tục gọi tên các cháu trong vô vọng.

"Cháu ơi, sách vở để chuẩn bị vào lớp 1 đã được mua rồi sao không ở lại đi học với các bạn. Giờ mỗi ngày thiếu giọng nói các cháu bà biết sống sao...", tiếng khóc của bà C. khiến những người chứng kiến trong đám tang cũng rơi nước mắt vì mãi mãi sẽ không ai còn được thấy hình ảnh thương yêu của ba đứa trẻ tội nghiệp nữa rồi…

"Ba đứa nhỏ chơi ngoan lắm, mấy đứa còn non dại sao phải chịu cảnh xót xa thế này. Người thân, nhất là bố các cháu đang làm việc tại nước ngoài sẽ sống ra sao đây khi bỗng chốc tất cả nguồn sống bị dập tắt.", một người thân của 3 cháu nói trong nước mắt.

Hàng xóm nói gì?

Qua tìm hiểu của PV, năm 2013, chị L.T.H. kết hôn cùng với anh V.X.A. và có với nhau 3 đứa con. Năm 2018, vì muốn cuộc sống đối thay, gia đình đã vay mượn tiền cho anh A. đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Người thân, hàng xóm xót xa trước vụ việc.

Theo người dân địa phương, trước giờ hai vợ chồng chị H. sống rất tình cảm, chưa nghe có xích mích gì. Hàng tháng anh A. vẫn gửi tiền về nuôi vợ con. Giờ bỗng xảy ra sự việc như vậy khiến người dân nơi đây ai cũng bàng hoàng, không hiểu nguyên nhân.

"Chị H. là một người sống bình thường, không có tai tiếng gì ở địa phương và khá vui vẻ. Không hiểu sao lại xảy ra sự việc như vậy. Chúng tôi chưa rõ nguyên nhân như thế nào nhưng thấy xót xa cho 3 đứa trẻ, các cháu ra đi khi còn quá nhỏ.", một người hàng xóm chia sẻ.

Nói thêm về hoàn cảnh gia đình chị H, người dân sống gần nhà kể: "Sau khi chồng đi làm việc ở nước ngoài, chị H. ở nhà chăm sóc con cái và ai thuê gì làm nấy chứ không có việc làm ổn định. Giữa chị H. và gia đình chồng thời gian trước chưa từng xảy ra mâu thuẫn, va chạm. Bình thường chị H. cũng là người nhanh nhẹn, chăm chỉ nhưng khá nóng tính".



Một số người dân cho hay, nguyên nhân xảy ra vụ cháy nghi do chị H. mua xăng về tự đốt. Có nguồn tin cho biết, chị H. đã mua 3 can xăng, mỗi can 10 lít đem về nhà trước thời điểm xảy ra vụ cháy. Đó hiện đang là những lời đồn thổi, còn nguyên nhân chính thức hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra.



Trước khi xảy ra sự việc, trên trang facebook cá nhân của chị H. có đưa lên nội dung: "Bốn mẹ con tôi là một màu hồng/ Nhưng có thể thành màu đen tối"... sau đó đổi thành hình đại diện màu đen.



Trao đổi với PV, đại diện UBND xã Kỳ Thư cho biết: "Theo nguồn thông tin từ người dân cung cấp, sự việc xảy ra không phải vụ tai nạn, nghi vấn chị H. tự sát. Nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn trong gia đình. Lúc phát hiện ra sự việc, nạn nhân đã khóa cửa nên bố mẹ chồng, hàng xóm sống bên cạnh cũng không biết để kịp sang cứu".