Vụ nghi mẹ tưới xăng đốt nhà tự tử cùng 3 con: Hé lộ nguyên nhân đau lòng

Công an huyện Kỳ Anh cho biết, kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân cháu V.L.M.A. tử vong là do ngạt khí, cơ thể bị bỏng nặng do lửa. Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng nhận định, vụ cháy là do chính chị Hiên thực hiện nhằm mục đích tự tử cùng 3 con nhỏ.