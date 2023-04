Vụ 4 tiếp viên mang 11,4 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam: Khởi tố 16 vụ án, 55 bị can

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố 16 vụ án, khởi tố 55 bị can, thu giữ 51kg ma túy liên quan vụ 11,4kg ma túy được 4 tiếp viên hãng Vietnam Airlines đưa từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Hải quan TP.HCM

Chiều 25/4, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố 16 vụ án, khởi tố 55 bị can liên quan vụ 11,4 kg ma túy được 4 tiếp viên hãng Vietnam Airlines đưa từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất.



Nguồn tin cũng cho biết thêm, thời gian tới số lượng bị can có thể tăng lên khi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM mở rộng điều tra vụ án này. Cũng liên quan đến vụ án, Công an TP.HCM đã thu giữ tổng cộng 51 kg ma túy.

Như Dân Việt đã đưa tin chiều 25/4, trước và sau khi trả tự do 4 tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines mang 11,4 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, Công an TP.HCM đã bắt hơn 50 người nằm trong đường dây buôn bán ma túy này.

Theo điều tra, những người bị bắt có liên quan đến các đầu mối giao, nhận ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam, đồng thời họ bị điều tra về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý" và "Vận chuyển trái phép chất ma tuý".