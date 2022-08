Vụ 42 người trốn khỏi casino ở Campuchia: Cuộc đào tẩu sinh tử quyết về quê hương!

Clip: 42 người trốn khỏi casino ở Campuchia bất chấp tính mạng nhảy xuống sông bơi về Việt Nam và những người không may bị bắt lại. Clip: Người dân cung cấp

Sáng 20/8, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tỉnh An Giang đã có văn bản báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao về vụ 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, tại biên giới tỉnh An Giang ngày 18/8 vừa qua. Đồng thời, tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với ngành chức năng mở rộng điều tra vụ việc, khả năng có đường dây đưa người trái phép qua biên giới; chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng An Giang duy trì chốt trực dọc tuyến biên giới An Giang – Campuchia, tăng cường tuần tra, kiểm tra chặt chẽ. Theo thông tin, trong số 42 người chỉ có 3 người quê An Giang, 1 người quê Hậu Giang, 1 người quê Kiên Giang và 1 người quê Đồng Tháp, số người còn lại ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc.

Cuộc đào tẩu sinh tử về lại quê hương!



Sự việc 42 người trốn khỏi casino (thuộc Vương quốc Campuchia) diễn ra đã hơn 2 ngày, nhưng người dân khu vực biên giới vẫn chưa hết giật mình trước cảnh hơn 40 người từ một casino do người Trung Quốc quản lý thuộc xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia cách bờ sông Bình Di ranh giới tự nhiên giữa hai nước Việt Nam – Campuchia chừng 10m.

Những tiếng người la ó, tiếng gậy sắt choảng nhau, tiếng kêu cứu, chửi bới... của một nhóm người đồng loạt ùa chạy ra cổng casino, quên cả sinh tử (vì trong số đó có những người không biết bơi) nhảy xuống sông bơi về Việt Nam và nhóm người đuổi theo quyết liệt.

Hình ảnh hơn 40 người thoát khỏi cổng casino quyết chạy thoát thân. Ảnh: Cắt từ clip do người dân cung cấp

Theo những người trong nhóm 40 người bị cơ quan chức năng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ khoảng 9h45 ngày 18/8, cuộc đào thoát của 42 người đã bàn bạc trước đó hai đêm liền, khi một vài người phát hiện bên kia sông là đất Việt Nam, quê hương mình.

Thế là kế hoạch cuộc đào tẩu sinh tử được nhóm người âm thầm lập kỹ. Theo nhóm quan sát, thông thường buổi sáng nhóm quản lý, bảo vệ casino chỉ có tầm 7-8 người túc trực, không đóng cổng; vào ca làm độ một tiếng cả nhóm đồng loạt xông ra cửa. Những người khỏe mạnh đảm nhiệm việc tấn công nhóm bảo vệ, phá vòng vây để nhóm thứ hai gồm những phụ nữ từ phía trong xông ra; cuối cùng là những thanh niên cầm theo bom xăng ném chặn đường tạo cơ hội cho đồng hương có thời gian thoát thân.

Thế là khoảng 9h45 ngày 18/8, cuộc đào tẩu sinh tử của nhóm 42 người tại casino Rich World (Vương quốc Campuchia) đã diễn ra.

Hơn 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia bất chấp tính mạng nhảy xuống sông bơi về Việt Nam. Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp

Phát hiện nhóm người tẩu thoát ra khỏi cửa, nhóm bảo vệ casino đã dùng gậy, thanh sắt đánh đuổi, dùng đá ném với theo nhóm người đã nhảy xuống sông, cùng những lời chửi bới.

Trong nhóm thoát thân có khoảng 10 người không biết bơi nhưng vẫn liều mạng nhảy xuống sông, chấp chới tiếng kêu cứu, gọi nhau... Một vài người bơi giỏi kèm người không biết bơi trên dòng nước sông Bình Di đầu mùa lũ đang chảy xiết. Một người không may đã bị dòng nước cuốn, một người chưa kịp nhảy sông bị bắt lại, bị tra tấn bằng gậy sắt.

Người dân cùng biên phòng dùng xuồng máy cứu được nhóm người vượt biên trái phép...

Tẩu thoát để tìm cơ hội sống

Trong số những người may mắn sống sót trong nhóm người trốn khỏi casino ở Campuchia có lẽ Đoàn Thị Ngọc Diệp (SN 2002, quê Hà Quảng, Cao Bằng) là người may mắn nhất.

Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang, nơi 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia đang tạm ở để phục vụ công tác điều tra của ngành chức năng. Ảnh: HQ

Diệp kể lại, cô bị bệnh thiếu máu nên sức khỏe kém và không biết bơi. Vì cuộc sống khó khăn, cả hai vợ chồng đều phải bỏ quê hương đi làm thuê nhưng vẫn không đủ sống. Một lần lướt Facebook, Diệp thấy thông tin tuyển lao động nên tìm hiểu và được môi giới mời gọi công việc nhẹ nhàng nhưng lương rất hấp dẫn, thấp nhất cũng 25 triệu đồng/tháng.

"Họ bảo công việc làm trên máy tính, trong phòng lạnh rất nhàn. Tính đi tính lại nếu cả hai vợ chồng cùng đi làm thì không mấy chốc sẽ thoát khỏi cảnh nghèo túng nên vợ chồng em đã đồng ý đi làm", cô nhớ lại.

Thế là cách đây khoảng 4 tháng, vợ chồng Diệp khăn gói, lên xe đi làm với ước mơ đổi đời. Qua hai ngày di chuyển, khi đến nơi thì mới biết mình đang ở trên đất Campuchia. Tháng đầu tiên Diệp được đào tạo sử dụng nick ảo để mời gọi người khác tham gia game hẹn hò, dụ dỗ họ nạp tiền. Biết bản chất công việc lừa đảo, nhưng Diệp không có lựa chọn khác. Nhiều lần rất muốn về quê nhưng không có cách nào để đi về, không làm thì Diệp bị đánh đập, thậm chí đe dọa tính mạng.

Nhóm 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia vui mừng vì được may mắn về lại Việt Nam. Ảnh: HQ

Hàng tháng Diệp bị giao chỉ tiêu kiếm được 300 triệu đồng, nếu không đạt bị dọa đưa lên tầng trên chích điện, có ngày phải làm đến 14 tiếng. Sức khỏe kiệt quệ nhưng ngày hôm sau, hôm sau nữa Diệp vẫn phải cố sức đi làm. Có lần được lại gần cửa sổ, Diệp nhìn qua bên kia sông thấy quốc kỳ tổ quốc mình, biết chắc đó là Việt Nam nhưng không biết phải làm sao để được về, nỗi nhớ nhà, nhớ quê càng mãnh liệt...

Ba hôm trước cuộc đào tẩu sinh tử, nhóm lao động làm cùng casino với Diệp bàn kế hoạch đào tẩu. Ban đầu vợ chồng Diệp lưỡng lự, không biết 2 tháng tới có được thả về theo giao kèo ban đầu hay lại tiếp tục bị bán cho một chủ khác? Tình huống tệ hơn có thể chết trên đất khách, nhưng chuyến vượt biên này chưa chắc đã toàn mạng đối với Diệp.

Trước lựa chọn sinh tử, Diệp và nhiều người chỉ có ý niệm duy nhất: "Thà chết trên đất Việt Nam chứ không chết trên đất người khác!".

Hiện 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia đã được đưa về Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang, sức khỏe đã ổn định. Ảnh: BBP cung cấp



Cô gái quê Cao Bằng sức khỏe yếu, không biết bơi, được yểm trợ vượt khỏi vòng vây, nhảy xuống sông nhưng cô chìm dần, chỉ còn cánh tay vẫy vùng trên mặt nước cầu cứu. Chấp chới một lúc, Diệp được ghe của người dân phía bờ Việt Nam cứu sống...

Cũng may mắn được cứu sống như Diệp, Nguyễn Drong Hưng (SN 1993, quê Đơn Dương, Lâm Đồng) lúc làm việc ở casino đã bị quản lý, bảo vệ casino tra tấn thừa sống thiếu chết. Do làm không đạt chỉ tiêu nên Hưng nhiều lần bị chích điện tra tấn. Hưng kể: "Họ còng hai tay hai chân, bắt ngồi trên ghế rồi ba người đứng xung quanh chích vào cổ, đầu, lưng. Ba người cứ dí roi điện vào người đến khi nào hết điện thì thôi".

Bốn tháng làm việc quần quật Hưng không được trả lương vì cứ đi vệ sinh trễ, đi trễ là bị trừ sạch lương. Trước tình cảnh đó, Hưng biết nếu ở lại, không cùng tẩu thoát có thể sẽ phải bỏ mạng nơi đất khách, nên Hưng đồng ý cùng mọi người ngay.

May mắn cho nhóm người trốn khỏi casino ở Campuchia, trong số 42 người cùng trốn, có 40 người được cứu, 2 người mất tích đang được tích cực tìm kiếm. Bước đầu ngành chức năng xác định người mất tích là Đỗ Mạnh Hùng (16 tuổi, ngụ Kon Tum) và một người nam là Nguyễn Tuấn Hải (25 tuổi, ngụ Gia Lai) bị bảo vệ casino bắt giữ lại.

Hiện nhóm lao động đã được Biên phòng An Giang phối hợp với Công an An Giang và chính quyền địa phương đưa về Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang; sức khỏe đã ổn định.

Theo Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng An Giang, vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều người và có dấu hiệu của tội phạm mua bán người. Vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng phối hợp Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tối 19/8, trao đổi với báo chí, đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết: Công an tỉnh đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các ngành chức năng làm rõ vụ 40 người chạy trốn khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam. Theo Giám đốc Công an tỉnh An Giang, những người này khai bị một số đối tượng dụ dỗ qua Campuchia làm việc nhẹ, lương cao. Họ được đưa vào các casino, buộc làm việc quá sức, quá giờ, không trả lương đầy đủ. Từ đó, nhóm người này bàn bạc vượt biên về Việt Nam. Hiện Công an tỉnh An Giang và các ngành chức năng đang hoàn thành các thủ tục cần thiết, trước khi cho gia đình bảo lãnh về nhà.