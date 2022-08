Bắt tạm giam đối tượng "tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép"

Chiều 12/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trường Phi (SN 1997, trú tại ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".