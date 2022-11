Vụ 7 người bán hàng rong đánh hội đồng hai nam thanh niên: Một đối tượng dương tính với ma túy

Chiều 22/11, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 cho biết, đơn vị đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam 5 trong 7 đối tượng bán hàng rong, đánh hội đồng hai nam thanh niên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

Theo điều tra, Hà Vũ Đăng Khoa (sinh năm 2002, ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Minh Hải (sinh năm 1997, ngụ quận 12) cùng chơi ván trượt trước số 37 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1. Trong lúc trượt ván, Hải va chạm với Võ Đức Hậu (SN 1996, ngụ quận 4) là người bán hàng rong tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đang chơi xe điện cân bằng. Hải và Hậu xảy ra xô xát, đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

3 trong 7 người bán hàng rong đánh hội đồng hai nam thanh niên ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM). Ảnh: CACC

Hải đến ghế đá ngồi thì Hậu đi tới nói chuyện và tiếp tục xảy ra đánh nhau. Khoa thấy Hải bị Hậu đánh nên xông vào đánh Hậu. Lúc này, Dương Vũ Hòa (sinh năm 2004), Lê Quốc Bảo (sinh năm 2007), Hà Quan Sang (sinh năm 1995), Phạm Văn Tài (sinh năm 2004), Châu Long Hưng (sinh năm 2008, cùng ngụ quận 4) đều là người bán hàng rong xông vào đánh Khoa.

Tiếp đó, Lương Thế Vinh (sinh năm 1994, ngụ quận 3) cùng là người bán hàng rong, chạy đến đá vào người Khoa. Hải chạy đến can ngăn thì bị Sang đánh. Sang còn đánh cả bạn gái của Khoa và Hải khi người này dùng điện thoại ghi hình lại sự việc. Sau đó vài giây, Sang tiếp tục đánh Khoa cho đến khi được can ngăn. Khoa và Hải được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và không đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Ngày 10/11, qua điều tra truy xét, Công an phường Bến Nghé (quận 1) và Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 1 đã triệu tập tất cả đối tượng về trụ sở làm việc. Võ Đức Hậu, Hà Quan Sang, Lương Thế Vinh, Phạm Văn Tài, Dương Vũ Hòa, Lê Quốc Bảo, Châu Long Hưng khai nhận hành vi đánh Hà Vũ Đăng Khoa và Nguyễn Minh Hải tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Cũng theo kết quả điều tra, qua test thử, đối tượng Hậu dương tính với ma túy. Năm đối tượng: Hậu, Sang, Vinh, Tài, Hòa, Bảo, Hưng có nơi cư trú rõ ràng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 đã ra quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật đối với Hà Vũ Đăng Khoa và Nguyễn Minh Hải gửi Trung tâm pháp y TP.HCM.

Xác định hành vi của các đối tượng gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng rất xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và gây nguy hiểm cho những người xung quanh, ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, trong đó thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Vũ Hòa và Phạm Văn Tài; thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lương Thế Vinh, Hà Quan Sang và Võ Đức Hậu để điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối với Lê Quốc Bảo và Châu Long Hưng do còn nhỏ tuổi nên chưa phải chịu trách nhiệm hình sự.