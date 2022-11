Tối 10/11, Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM) cho biết, đơn vị đã phối hợp Công an quận 1 làm việc và lấy lời bảy đối tượng bán hàng rong tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, gồm: Lương Thế Vinh (28 tuổi, trú quận 3), Vũ Đức Hậu (26 tuổi, ngụ Long An), Phạm Văn Tài (18 tuổi), Hà Quan Sang (27 tuổi), Châu Long Hưng (14 tuổi), Lê Quốc Bảo (15 tuổi), Dương Vũ Hòa (18 tuổi, cùng ngụ quận 4), để làm rõ hành vi đánh 2 thanh niên ở phố đi bộ Nguyên Huệ (quận 1, TP.HCM).

3/7 đối tượng bán hàng rong ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) đánh hội đồng hai thanh niên. Ảnh: CACC

Theo Công an phường Bến Nghé, nạn nhân trong vụ việc kể trên gồm: H.V.Đ.K (21 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và N.M.H (25 tuổi, ngụ quận 12).

Theo nội dung vụ việc, khoảng hơn 22h ngày 7/11, K. và H. chơi ván trượt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. H. trượt ván va vào người Vũ Đức Hậu (bán cá viên chiên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ) nên xảy ra xô xát, đánh nhau thì được mọi người can ngăn.

Khi H. ra ghế ngồi Hậu đến nói chuyện, cả hai xảy ra xô xát. Thấy vậy, Vinh, Tài, Sang, Hưng, Bảo, Hòa (cùng buôn bán hàng rong tại phố đi bộ Nguyễn Huệ) lao đến đánh hội đồng H., K. thấy vậy vào can ngăn thì bị nhóm Hậu tiếp tục đánh.

Sau đó, Tài dùng ván trượt của K. đánh vào người H.… Các đối tượng còn lại cũng lao vào liên tục đánh đấm, giẫm đạp mặc người dân can ngăn.

Hậu quả, H. bị thương ở chân, chảy máu phải khâu 2 mũi, bầm tím mắt phải, gãy 1 phần 2 răng cửa trên. K. bị gãy xương mũi, bầm mắt trái. Sau đó, H. và K. đến bệnh viện chữa vết thương rồi về nhà nghỉ ngơi.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Bến Nghé phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận 1 tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.