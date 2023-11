Vụ 80 học sinh nhập viện cấp cứu sau bữa cơm trưa ở Kiên Giang: Do ăn món thịt khìa nhiễm Ecoli

Theo ông Đặng Văn Bình, Phó Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, sau khi kiểm nghiệm các mẫu thức ăn của các trường xảy ra vụ học sinh ngộ độc tập thể tại 3 Trường Tiểu học trên địa bàn TP.Rạch Giá sau bữa ăn tại trường ngày 15/11 xác định nguyên nhân ngộ độc là do món thịt heo khìa của cơ sở cung cấp suất ăn Cát Tường, phường Vĩnh Lợi, TP.Rạch Giá.

80 học sinh nhập viện cấp cứu sau bữa cơm trưa ngày 15/11. Ảnh: CTV

Kết luận cũng cho rằng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm thịt heo khìa cơ sở cung cấp suất ăn Cát Tường có chỉ số nhiễm Ecoli, Coliforms, Bacillus Cereus, Staphylococcus vượt ngưỡng giới hạn cho phép, dẫn đến mất an toàn thực phẩm gây nên ngộ độc tập thể.

Như Dân Việt đã thông tin, sau bữa trưa và bữa xế, tại 3 Trường Tiểu học trên địa bàn TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thì đến khoảng 14h ngày 15/11 xảy ra ngộ độc. Có tổng cộng trên 90 học sinh bị ngộ độc, trong đó có 80 em được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cụ thể tại Trường Mạc Đĩnh Chi có tổng số học sinh ăn bán trú 49 em, thì có 31 em bị ngộ độc; Trường Trần Văn Ơn tổng số học sinh ăn bán trú là 103, có 56 em bị ngộ độc; Trường Lê Văn Tám có 6 học sinh ngộ độc trên tổng 227 học sinh ăn bán trú.

Theo thông tin từ phía nhà trường, bữa ăn trưa với thực đơn 4 món, gồm: cơm trắng, canh chua (bắp cải, đậu bắp, khóm, cá chả), thịt heo khìa, mít (tráng miệng).

Sau khi ăn xong, các học sinh nghỉ ngơi và ngủ trưa tại trường. Khoảng 13h, các học sinh thức dậy và bắt đầu buổi ăn xế với món mì tươi nấu rau củ. Đến khoảng hơn 14h, một vài học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn ói và số học sinh có cùng biểu hiện càng tăng thêm.

Ban giám hiệu nhà trường đã gọi xe cấp cứu kịp thời đưa các học sinh đến Bệnh viện Sản nhi tỉnh Kiên Giang điều trị. Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu cũng kiến nghị gia đình hỗ trợ đưa học sinh đến bệnh viện thăm khám nếu học sinh có biểu hiện không khỏe; đồng thời báo tin cho phòng giáo dục đào tạo thành phố về vụ việc.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Trung tâm Y tế TP.Rạch Giá, Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm, phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh), phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh), Trạm Y tế phường Rạch Sỏi đến hiện trường xác minh và thực hiện công tác điều tra ngộ độc thực phẩm, đồng thời báo cáo nhanh về Sở Y tế, Cục An toàn thực phẩm, UBND tỉnh.