Vụ 84 người bị ngộ độc do ăn chè ở An Giang: Một người tử vong Vụ 84 người bị ngộ độc do ăn chè ở An Giang: Một người tử vong

Liên quan vụ 84 người bị ngộ độc do ăn chè đậu trắng, 4 người bị ngộ độc nặng tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Gang, cơ quan chức năng xác nhận đã có 1 người tử vong.

Bình luận 0

Sáng 8/2, ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, liên quan vụ 84 người ngộ độc do ăn chè đậu trắng trên địa bàn huyện Chợ Mới, đã có một trường hợp tử vong; 3 trường hợp nặng khác hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang sức khỏe có chuyển biến tích cực; 26 người đã được xuất viện. Hiện ngành chức năng đã gửi mẫu chè nói trên đi xác định nguyên nhân gây ngộ độc. Một trong 4 bệnh nhân nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Ảnh: PV Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 23h ngày 4/2, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang tiếp nhận 31 trường hợp (gồm 8 nam, 23 nữ) có triệu chứng đau đụng, tiêu chảy nhiều lần và nôn, sốt. Sau khi tiếp nhận, các bệnh nhân đã được bác sĩ điều trị kịp thời, hiện sức khoẻ 27 bệnh nhân tạm ổn, còn 4 trường hợp nặng phải chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. 4 bệnh nhân này bị sốc nhiễm trùng rất nặng. Trong đó có 2 bệnh nhân suy đa cơ quan, phải lọc máu liên tục và điều trị hồi sức tích cực. Riêng bệnh nhân Nguyễn Thị H. rơi vào hôn mê, phải thở máy, lọc máu, dùng kháng sinh mạnh, thuốc vận mạch liều rất cao... nguy cơ tử vong rất cao. Ăn chè đậu trắng, 84 người ở huyện Chợ Mới, tỉnh Anh Giang bị ngộ độc. Ảnh minh hoạ Được biết, ngoài 31 bệnh nhân nhập viện còn có 53 trường hợp khác ăn chè đậu trắng nói trên cũng bị ngộ độc nhưng triệu chứng nhẹ, nên ở nhà tự mua thuốc uống. Theo những bệnh nhân nhập viện cho biết, trước đó ngày 4/2 họ đều ăn chung chè đậu trắng do bà Ng.Th.A.T (44 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) phát miễn phí và sau đó bị triệu chứng trên. Theo bà A.T, chiều ngày 3/2 bà nấu chè đậu trắng (nguyên liệu gồm: 20kg đậu trắng, 8kg nếp, 10kg dừa nạo sẵn và 24kg đường cát), đến sáng ngày 4/2 thì phát cho người dân (không rõ số lượng) và xảy ra sự cố. Chia sẻ