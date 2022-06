Huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Số hộ nông dân là tỷ phú tăng lên

Theo ông Trần Hồng Bon - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Mới cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản, nhưng số lượng nông dân đăng ký trở thành nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp vẫn tiếp tục tăng; chất lượng phong trào ngày càng được nâng lên.

Ông Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang trao Bằng khen BCH Hội Nông dân tỉnh cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua SXKD giỏi của huyện Chợ Mới. Ảnh: HC

Hiện nay toàn huyện có hơn 61.774 hộ hộ nông dân đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp, chiếm 95,43% số hộ đăng ký. Trong đó có 35.691 hộ (chiếm 57,46%) đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi cấp cơ sở; 16.466 hộ (chiếm 26,57 %) đạt danh hiệu cấp huyện; 9.617 hộ (chiếm 13,90%) đạt danh hiệu cấp tỉnh và 499 hộ đạt danh hiệu "Doanh nhân nông thôn".

Về thu nhập số hộ nông dân có thu nhập/năm sau khi trừ chi phí sản xuất từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng là 707 hộ; từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng là 28.124 hộ; từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng là 18.699 hộ; từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng là 1.2674 hộ.

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh An Giang trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phòng trào thi đua SXKD giỏi của huyện Chợ Mới. Ảnh: HC



Đặc biệt thu nhập trên 1 tỷ đồng là 1.357 hộ. Số hộ có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm đã tăng hơn 1,6 lần so với giai đoạn 2016 - 2019. Tổng doanh thu nông dân SXKD giỏi các cấp của huyện trong 3 năm đạt trên 25.060 tỷ đồng, hộ nông dân SXKD giỏi cấp huyện có thu nhập thấp nhất là 144 triệu đồng/hộ/năm, hộ có thu nhập cao nhất 4,8 tỷ đồng/hộ/năm.

Tiêu biểu như hộ nông dân Đinh Thành Nam (xã Hòa An) với mô hình kinh tế hợp tác tham gia cánh đồng mẫu lớn có tổng doanh thu 9,2 tỷ đồng/năm; nông dân Huỳnh Văn Đựng (xã Kiến An) với với mô hình trồng màu có tổng doanh thu 6,3 tỷ đồng/năm; nông dân Lê Văn Cảnh (xã Long Điền B), với mô hình làm vườn có tổng doanh thu trên 2,3 tỷ đồng/năm; nông dân Lưu Văn Nhớ (xã Hội An), mô hình trồng màu, tổng doanh thu 1,9 tỷ đồng/năm…

Đại biểu tham gia Đại hội tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của nông dân huyện Chợ Mới. Ảnh: HC

Ngoài ra huyện Chợ Mới còn nhiều nông dân đã mạnh dạn nghiên cứu, tìm tòi sáng chế ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế khá cao, như: Hộ gia đình ông Lê Văn Tèo (xã Kiến Thành), ông Nguyễn Hữu Điền ấp An Lương (xã Hòa Bình) với mô hình ứng dụng công nghệ thông minh nuôi lươn không bùn, lươn giống, lươn thương phẩm; ông Nguyễn Văn Tiền (xã Long Kiến) nuôi và chế biến khô cá lóc các loại (OCOP 3 sao); ông Nguyễn Thanh Pho (xã Long Giang) sản xuất rau, màu ứng dụng công nghệ cao,…

Tại Đại hội, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh An Giang đã trao tặng 9 Bằng khen của BCH Hội Nông dân tỉnh An Giang cho 9 tập thể; đại diện UBND huyện tặng giấy khen của UBND huyện Chợ Mới cho 8 tập thể và 142 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua SXKD giỏi.



Tích cực tham gia phong trào của địa phương

Ông Trần Hồng Bon cũng cho biết, qua phong trào thi đua SXKD giỏi đã thu hút thêm nhiều hộ nông dân tham gia tổ chức Hội. Hơn 2 năm qua, toàn huyện đã kết nạp được 2.084 hội viên mới, đưa số hội viên toàn huyện đến hết năm 2021 là 24.477 hội viên. 100% ấp có nông dân đã có tổ chức Hội, với 184 chi Hội và 1.186 tổ Hội.

Đại hội tuyên dương Nông dân SXKD giỏi huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang sáng 2/6. Ảnh: HC

Đến nay, toàn huyện có 160 tổ hợp tác với 3.304 thành viên, trong đó lĩnh vực trồng trọt 53 tổ với; lĩnh vực chăn nuôi 32 tổ; lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp 71 tổ; dịch vụ phi nông nghiệp 04 tổ. Mỗi năm các cấp Hội phối hợp và vận động thành lập mới từ 1-3 Hợp tác xã nông nghiệp, đến nay toàn huyện có 26 hợp tác xã.

Từ tham gia phong trào thi đua SXKD giỏi đời sống người dân từng bước được nâng dân đáng kể, từ đó tích cực tham gia các phong trào hoạt động của địa phương. Trong 2 năm các hộ nông dân sản xuất giỏi các cấp đã đóng góp xây dựng nông thôn số tiền trên 187 tỷ đồng, gần 1,3 triệu ngày công lao động; sửa chữa, cất mới hơn 38 cây cầu giao thông nông thôn, vận động nhân dân đổ đan, đắp ta luy đường, rải cát núi các tuyến đường với chiều dài 128,2 km, mắc hơn 300 bóng đèn đường,… kinh phí 25,365 tỷ đồng do nhân dân đóng góp, với 15.139 ngày công…

Sản phẩm tiêu biểu của nông dân huyện Chợ Mới trưng bày tại Đại hội. Ảnh: HC

Đặc biệt, trong năm 2021, thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Hội nông dân các cấp huyện Chợ Mới đã tham gia các hoạt động hỗ trợ với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện cùng với Hội Nông dân xã, thị trấn đã trực tiếp, phối hợp hỗ trợ đầu ra cho 10.270 tấn nông sản gồm các loại: rau cải, cá điêu hồng, cá tra, cam xoàn, canh sành, hành, hẹ, xoài cát Hòa Lộc, xoài 3 màu, chanh, ấu, bồ câu, bầu, bí, dưa leo, bắp trắng, bắp ngọt,...với số tiền trên 60 tỷ đồng…