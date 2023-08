Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 110/2023/QĐST-DS do Tòa án nhân dân (TAND) quận 6, TP.HCM ban hành ngày 1/8/2023.



Theo TAND quận 6, sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự sơ thẩm, xét thấy các tài liệu, chứng cứ nộp kèm theo đơn khởi kiện của ông Trịnh Dân Cường "chưa đủ điều kiện khởi kiện" theo quy định tại khoản 5, Điều 3, Điều 9, khoản 3, Điều 18 và Điều 52 – Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017.

Vào tháng 2/2023, ông Trịnh Dân Cường đã chính thức khởi kiện VKSND quận 6 tại TAND quận 6 - TP.HCM. Ảnh: Hoàng Hưng

Từ đó, TAND quận 6 đã quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý số 12/2023/TLST-DS ngày 10/1/2023, về "tranh chấp về bồi thường thiệt hại do cơ quan tiến hành tố tụng gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự", giữa nguyên đơn là ông Trịnh Dân Cường (sinh 1956, trú phường 6, quận 6, TP.HCM) với Viện Kiểm sát nhân dân quận 6 – TP.HCM.

Ngay sau khi quyết định đình chỉ trên được ban hành, ông Nguyễn Công Trung – người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn – cho biết: Điều mà tòa cho là "chưa đủ điều kiện khởi kiện", là do ông Trịnh Dân Cường chưa có các Quyết định đình chỉ điều tra vụ án và bị can để bổ sung hồ sơ thụ lý vụ án.

Nhưng Quyết định đình chỉ điều tra bị can phải do Cơ quan điều tra – Công an quận 6 hoặc Viện Kiểm sát (VKSND) quận 6 ban hành. Các cơ quan trên không ban hành thì ông Cường lấy đâu ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án và bị can nộp cho tòa?

Vì vậy, suốt 38 năm qua và đến tận hôm nay, ông Cường vẫn trong cảnh ngộ là… bị can đang bị điều tra. Mặc dù hồ sơ vụ án hình sự đã kết luật rất rõ ràng ông Cường bị oan sai, đã được trả tự do.

Ông Nguyễn Công Trung (phải) là người hỗ trợ pháp lý, đại diện cho ông Trịnh Dân Cường (trái). Ảnh: Hoàng Hưng

Trong khi đó, theo ông Trịnh Dân Cường, dù TAND quận 6 đã ra quyết định đình chỉ giải quyết nhưng theo luật, ông Cường vẫn được quyền khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết lại vụ án. Vì thế, ông Trịnh Dân Cường sẽ tiếp tục khởi kiện đòi bồi thường và yêu cầu phục hồi quyền công dân, sau hơn 38 năm bị oan sai.

Như báo Dân Việt đã thông tin trong bài báo "TP.HCM: Chịu oan sai 38 năm, người dân chưa được bồi thường" (17/2/2023). Nội dung bài báo phản ánh ông Trịnh Dân Cường (sinh 1956, trú phường 8, quận 6, TP.HCM) bị oan sai từ 38 năm trước. Tuy nhiên, tới nay, ông Cường vẫn chưa được bồi thường oan sai, dù ông Cường đã gửi đơn khiếu nại nhiều lần.

Ông Trịnh Dân Cường chính thức khởi kiện VKSND quận 6 ra TAND quận 6. Tòa đã thụ lý đơn khởi kiện của ông Trịnh Dân Cường.

Ông Trần Văn Rón - nguyên Đội phó Đội điều tra - Công an quận 6, từng là người trong cuộc, cho biết rằng ông Cường đã bị oan sai. Ảnh: Song Mai

Đơn khởi kiện ngày 14/2/2023 của ông Trịnh Dân Cường buộc VKSND quận 6 xin lỗi công khai, phục hồi danh dự cho ông Cường. Đồng thời, bồi thường thiệt hại cho ông Cường trên 6,8 tỷ đồng.



Đây là tổng số tiền bồi thường về các khoản thu nhập thực tế bị mất mát trong suốt thời gian ông Cường bị oan sai; bồi thường về vật chất do sức khỏe bị xâm hại; bồi thường tổn thất về tinh thần…

Theo lãnh đạo VKSND quận 6, "ông Trịnh Dân Cường bị bắt giam giữ trái pháp luật xảy ra trước ngày 1/7/1996 và được xác định là oan sai, bởi bản án hình sự phúc thẩm số 106/HSPT ngày 21/2/1990 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM.

Nhưng đến nay ông Cường mới nộp đơn yêu cầu được bồi thường thiệt hại. Do vậy, yêu cầu của ông đã hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. VKSND quận 6 không giải quyết yêu cầu của ông Trịnh Dân Cường".

Ông Cường đã có đơn khiếu nại, không đồng ý với quan điểm trên của VKSND quận 6. Sau đó, để tiếp tục giải quyết vụ việc, VKSND quận 6 đã đề nghị Công an quận 6 cung cấp hồ sơ tài liệu vụ bắt, giam giữ trái pháp luật ông Cường.

Song, Công an quận 6 ra thông báo số 1834/ĐTTH ngày 30/8/2019 cho biết: Không có hồ sơ lưu trữ Quyết định đình chỉ điều tra vụ án, bị can, không có tài liệu đưa ông Cường đi cải tạo và hết cải tạo.

Trong khi đó, xác nhận của các cơ quan luật pháp đều thừa nhận kể từ ngày 2/12/1986, là ngày ông Cường được trả tự do, cuộc sống của ông Cường tại phường 8, quận 6, TP.HCM gặp rất nhiều khốn đốn.

Suốt 38 năm qua, ông Cường hành nghề chạy xe ôm, đạp xích lô… Hiện nay, cuộc sống của ông rất khó khăn và ông không còn sức lao động.

Mặc dù vậy, VKSND quận 6 vẫn giữ nguyên quan điểm "không chấp nhận yêu cầu bồi thường oan sai của ông Trịnh Dân Cường, vì đã hết thời hiệu giải quyết".