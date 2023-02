Xin lỗi, bồi thường oan sai sau gần 40 năm

Ông Nguyễn Văn Dũng (sinh 1958) là bộ đội chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Tháng 7/1979, ông Dũng về thăm gia đình ở xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Khoảng 23 giờ ngày 26/7/1979 xảy ra vụ cướp có vũ khí tại nhà ông Nguyễn Văn Đơ cùng xã Đôn Thuận.

Công an địa phương đã bắt ông Dũng và một số người khác đưa về trụ sở Công an huyện Trảng Bàng. Tại đây, ông Dũng khai nhận đã cướp tài sản ông Đơ. Ngày 27/7/1979, Công an huyện Trảng Bàng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "cướp tài sản công dân", lệnh tạm giam đối với ông Dũng.

Quá trình điều tra không đủ chứng cứ truy tố, nên ngày 11/5/1983 Viện KSND tỉnh Tây Ninh phải ra quyết định đình chỉ điều tra, xác định ông Dũng không phạm tội. Ông Dũng bị tạm giam từ ngày 27/7/1979 đến ngày 11/5/1983, tức 3 năm 9 tháng 14 ngày (tương đương 1.379 ngày).

Trong khi Viện KSND quận 6 không kịp thời ban hành quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Trịnh Dân Cường, khi ông Cường được trả tự do ngày 3/2/1986, thì trong vụ án ông Nguyễn Văn Dũng, Viện KSND tỉnh Tây Ninh đã ra Quyết định đình chỉ điều tra ông Dũng, ngay sau khi ông Dũng được trả tự do ngày 11/5/1983. Ảnh: H.H

Sau khi được trả tự do, ông Dũng đã có đơn yêu cầu giải quyết bồi thường oan sai. Sau nhiều năm tranh cãi qua lại giữa các cơ quan bảo vệ luật pháp như: Viện KSND tỉnh Tây Ninh, Cục Bồi thường nhà nước – Bộ Tư pháp, Viện KSND tối cao…, với các lý do tương tự vụ ông Trịnh Dân Cường – do "hết thời hiệu", "thời điểm năm 1983, nhà nước chưa ban hành quy định việc bồi thường bắt giam oan".

Theo Nghị quyết 338 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, "ông Dũng không có đơn yêu cầu bồi thường, nên theo quy định pháp luật, ông Dũng đã tự từ bỏ quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do bị oan…, nên không có căn cứ xem xét thụ lý, giải quyết đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại do bị bắt oan" cho ông Dũng.

Tuy nhiên, ngày 21/3/2019, Viện KSND tối cao đã có công văn yêu cầu Viện KSND tỉnh Tây Ninh tổ chức xin lỗi công khai đối với ông Nguyễn Văn Dũng; bổ sung tài liệu của hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại cho ông Dũng.

Ngày 30/10/2019, Viện KSND tỉnh Tây Ninh đã chính thức tổ chức buổi xin lỗi công khai ông Nguyễn Văn Dũng cùng 7 nạn nhân khác bị oan sai trong vụ án, sau 40 năm gánh chịu bao nhiêu oan ức.

Mới đây nhất, tháng 2/2023 VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã trao số tiền gần 1,1 tỷ đồng bồi thường oan sai cho ông Trần Ngọc Chinh (82 tuổi, trú tại huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) và gần 1,7 tỷ đồng bồi thường oan sai cho gia đình ông Trần Trung Thám (trú cùng địa phương, đã chết).

Ông Chinh, ông Thám và ông Khổng Văn Đệ (cùng địa phương, 100 tuổi) là 3 người bị hàm oan trong vụ án giết người xảy ra cách đây hơn 43 năm.