Vụ bác sĩ ở Huế bị truy tố tội hiếp dâm: Trường hợp nào toà trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung?

Như Dân Việt đưa tin, trước đó, sau nhiều ngày nghị án, HĐXX TAND TP.Huế đã tiến hành tuyên án vụ án bác sĩ Lê Quang Huy Phương (SN 1983, ngụ tại khu tập thể Đống Đa, TP.Huế) bị truy tố các tội danh hiếp dâm, cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật.

Theo đó, HĐXX TAND TP.Huế quyết định trả hồ sơ cho VKSND TP.Huế để điều tra bổ sung vụ án. Nguyên nhân trả hồ sơ là vì thiếu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo Phương mà không thể bổ sung tại phiên tòa được.

HĐXX yêu cầu giám định bổ sung đoạn ghi âm đã được giám định.

Cụ thể, chuyển toàn bộ nội dung âm thanh của file âm thanh có thời lượng 1 giờ 13 phút 1 giây thành văn bản do nội dung giám định này chưa đầy đủ.

HĐXX TAND TP.Huế tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung chứng cứ vụ án.

HĐXX cũng yêu cầu giám định lại tỷ lệ thương tích của nạn nhân tại thời điểm bị thương tích do căn cứ để xác định tỷ lệ thương tích chưa rõ ràng; một số tài liệu do cơ quan điều tra thu thập gửi cơ quan giám định để làm căn cứ giám định là chưa đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, HĐXX yêu cầu tiến hành thực nghiệm điều tra bằng cách dựng lại hiện trường, dựng lại hành vi, tình huống của bị cáo và bị hại từ khi bị hại đến phòng 203, tầng 2, dãy nhà B chung cư Đống Đa cho đến khi bị hại ra về; tiến hành đối chất giữa bị hại và bị cáo về những vấn đề còn mâu thuẫn trong lời khai.

Luật sư Hoàng Tùng, Văn phòng luật sư Trung Hoà (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, khi điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải chứng minh việc có hành vi phạm tội hay không, thời gian, địa điểm và những tình tiết khác của hành vi phạm tội; ai là người thực hiện hành vi phạm tội; có lỗi hay không có lỗi, do cố ý hay vô ý; có năng lực trách nhiệm hình sự hay không; mục đích, động cơ phạm tội;

Những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo và đặc điểm về nhân thân của bị can, bị cáo; tính chất và mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra; nguyên nhân và điều kiện phạm tội; những tình tiết khác liên quan đến việc loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt. Những nội dung này được quy định rất cụ thể tại điều 85 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Bị cáo Lê Quang Huy Phương rời tòa sau khi HĐXX tuyên án. Ảnh: Trần Hòe.

"Như vậy, để tuyên án hay kết tội một cá nhân hay pháp nhân phạm tội theo quy định của Bộ luật hình sự thì bắt buộc các cơ quan tiến hành tố tụng phải làm rõ được các vấn đề nêu trên. Để chứng minh được ai là người phạm tội và phạm tội gì thì các cơ quan tố tụng phải có chứng cứ.

Chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định, được dùng làm căn cứ để xác định có hay không có hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội và những tình tiết khác có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án", luật sư Hoàng Tùng chia sẻ.

Theo luật sư Tùng, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định rất rõ về việc chứng minh cá nhân hay pháp nhân phạm tội phải đảm bảo đầy đủ các yếu tố và quan trọng nhất chính là chứng cứ.

Ngoài ra, việc thực hiện xác định rằng ai phạm tội còn phải thông qua một quá trình, thủ tục do luật quy định từng giai đoạn.

Một trong những nguyên tắc cơ bản và quan trọng trong tố tụng hình sự chính là trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan tố tụng và nguyên tắc suy đoán vô tội.

Đối với vụ việc nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm sau khi nghị án đã tuyên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung với vụ án mà bị cáo Lê Quang Huy Phương là bác sỹ bị truy tố về hành vi hiếp dâm, cố ý gây thương tích, giữ người trái pháp luật là thực hiện đúng, nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Luật sư Hoàng Tùng, Văn phòng luật sư Trung Hoà (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội).

Theo các thông tin được tiếp cận, HĐXX đã nhận thấy trong kết luận điều tra, cáo trạng và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, có rất nhiều tình tiết chưa được làm rõ, chưa đủ chứng cứ để chứng minh Phương thực hiện các hành vi phạm tội, có một số vi phạm trong quá trình tố tụng.

Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm sau khi nghị án đã tuyên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung, Viện kiểm sát thực hiện quyền công tố trong vụ án này, có trách nhiệm phải làm rõ những vấn đề còn vướng mắc trong vụ việc, những yêu cầu điều tra bổ sung từ phía Tòa án.

Trường hợp hoàn thiện việc điều tra bổ sung Viện Kiểm sát sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định để tiến hành tiếp tục xét xử.

Trường hợp các cơ quan tố tụng không chứng minh được hành vi phạm tội của bị cáo thì Viện Kiểm sát rút quyết định truy tố, Tòa án đình chỉ vụ án và trả tự do cho bị cáo.