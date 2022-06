Vụ bán rẻ đất nền khu định cư An Phú Tây: Cựu Chủ tịch IPC đối mặt khung hình phạt nào?

Cựu Chủ tịch IPC bị bắt

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu định cư An Phú Tây, hôm qua (19/6), Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Mai Văn Đường (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC), ông Mai Bửu Tâm (cựu nhân viên Phòng phát triển kinh doanh, IPC), ông Phạm Xuân Trung (cựu Phó tổng giám đốc IPC, đã bị tạm giam trong vụ án khác) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Khu dân cư An Phú Tây nơi xảy ra sai phạm của ông Tề Trí Dũng, Mai Văn Đường và các bị can liên quan. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Tề Trí Dũng (cựu Tổng giám đốc IPC), ông Trần Đăng Linh (cựu Phó Tổng giám đốc IPC), ông Vũ Xuân Đức (cựu Phó Tổng giám đốc IPC), bà Hồ Thị Thanh Phúc (cựu Tổng giám đốc Sadeco) về cùng tội danh trên.

Như vậy đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 7 bị can liên quan đến vụ án này.

Cựu Chủ tịch IPC có thể bị xử lý thế nào?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, tội danh ông Mai Văn Đường, cựu Chủ tịch – IPC vừa bị khởi tố được quy định tại Điều 219 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 1017.

Theo luật sư, đây là tội phạm cụ thể hóa tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng" tại Điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999 trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và có cấu thành, khung hình phạt giống như tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng" tại Điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999.

Tội phạm này vi phạm các quy định của Nhà nước về chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này thì bị coi là tội phạm.

Chủ thể của tội phạm là người được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (thông thường sẽ là người có chức vụ, quyền hạn) mà gây thất thoát, lãng phí với định lượng hoặc điều kiện như đã nêu trên.

Tội phạm này thực hiện với lỗi cố ý và xâm phạm trực tiếp đến tài sản của Nhà nước.

Về khung hình phạt, luật sư Hòe cho biết, tội danh này có 3 khung hình phạt. Khung 1 (khoản 1) là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Khung 2 (khoản 2) là bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm nếu phạm tội có tổ chức, gây thất thoát, lãng phí từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng hoặc vì vụ lợi…

Khung 3 (khoản 3) là bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm nếu gây thất thoát, lãng phí 1 tỷ đồng trở lên.

Từ phân tích trên, vị luật sư cho biết, tùy tính chất mức độ mà ông Mai Văn Đường, cựu Chủ tịch – IPC có thể phải đối mặt với các khung hình phạt như trên.