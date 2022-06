Ông Tề Trí Dũng tiếp tục bị khởi tố trong vụ án bán rẻ nền đất tại dự án khu định cư An Phú Tây

Liên quan đến sai phạm trong việc chuyển nhượng nền đất tại dự án khu định cư An Phú Tây (huyện Bình Chánh, TP.HCM), Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong đó có ông Tề Trí Dũng (nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận – IPC).