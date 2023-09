Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 20/9, Công an TP.Hà Nội đang phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên truy bắt nghi phạm bắt cóc bé gái 21 tháng tuổi ở Gia Lâm (TP.Hà Nội).

Thi thể bé gái 21 tháng tuổi được phát hiện ở mương nước tại thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, Hưng Yên. Ảnh: Bách Thuận

Nghi phạm được lực lượng chức năng xác định là nữ giới quê Bắc Giang, được gia đình thuê đón bé gái hàng ngày. Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, nữ nghi phạm bắt cóc bé gái để tống tiền.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra vụ việc. Ảnh: Bách Thuận

Người này đã đòi gia đình nạn nhân 1,5 tỷ đồng tiền chuộc và gia đình đã chuyển 350 triệu đồng.

Về phía Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, Công an tỉnh này nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể bé gái nêu trên ở mương nước trên địa bàn xã Mễ Sở (huyện Văn Giang), đồng thời Công an huyện Gia Lâm cũng thông tin về việc hỗ trợ điều tra vụ bắt cóc bé gái có đặc điểm tương tự.

Rất đông người dân hiếu kỳ đã đến hiện trường quan sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chức năng. Ảnh: Bách Thuận

Thông tin trên mạng xã hội lan truyền cho rằng, bé gái sống ở một khu đô thị cao cấp nằm ở giáp ranh giữa huyện Gia Lâm và huyện Văn Giang và bị bắt cóc vào chiều 19/9.

Hiện Công an TP.Hà Nội đang phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên truy bắt nghi phạm bắt góc bé gái ở Hà Nội. Ảnh: Bách Thuận

Ghi nhận của Dân Việt vào chiều 20/9, lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường nơi phát hiện thi thể bé gái 21 tháng tuổi để khám nghiệm hiện trường, phục vụ điều tra nguyên nhân tử vong của cháu bé.

Hiện trường phát hiện thi thể cháu bé ở một mương nước tại thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở. Rất đông người rất hiếu kỳ đã tới hiện trường theo dõi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Theo một số người dân, nghi phạm được cho rằng đã bỏ lại phương tiện di chuyển là xe máy tại một bến đò gần đó trong quá trình bỏ trốn.

Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương vào cuộc truy bắt nghi phạm.