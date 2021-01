Vụ bắt quả tang 2 cặp nam nữ mua dâm: Cuốn sổ bí ẩn của bà chủ quán "Hiểu ý Võng sân vườn" viết gì?

Ngày 31/12, Công an huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) cho biết đang tạm giữ đối tượng Bùi Thị Khuy (31 tuổi, thường trú phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Bùi Thị Khuy là chủ quán Cà phê “Hiểu ý Võng sân vườn” tại tổ 1, ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Đối tượng Bùi Thị Khuy chủ quán "Hiểu ý Võng sân vườn". Ảnh: Công an nhân dân



Trước đó, vào khoảng 12h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Chơn Thành triệt phá tụ điểm mại dâm núp bóng quán Cà phê “Hiểu ý Võng sân vườn” do Bùi Thị Khuy làm chủ. Tại đây, cơ quan Công an đã bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm trong quán. Tang vật thu giữ gồm 2 điện thoại di động và 750.000đ tiền mua bán dâm cùng quyển sổ ghi chép theo giõi việc tiếp viên bán dâm cho khách.

Được biết, mới đây Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước vừa bắt quả tang một cơ sở kinh doanh dịch vụ Massage hoạt động kích dục cho khách.

Vào đêm ngày 27/12, cơ quan công an bất ngờ kiểm tra cơ sở massage Duy Trường (thôn Phú Cường, xã Phú Riềng) và phát hiện 3 phòng có 3 nữ nhân viên đang thực hiện hành vi massage kích dục cho khách trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Qua khai thác ban đầu cho biết, giá dịch vụ massage có các mức 200.000 - 300.000 đồng/ lượt. Để được các nhân viên "tắm tiên", kích dục, khách phải mua vé VIP 400.000 đồng.

Ngoài ra khi thực hiện xong khách phải chi trả số tiền bo bằng tiền vé trở lên. Chủ cơ sở sẽ thu tiền vé, còn nhân viên hưởng tiền bo.

Được biết, cơ sở kinh doanh dịch vụ massage Duy Trường do Nguyễn Duy Quốc Trường (27 tuổi, trú cùng địa chỉ) đứng tên đăng ký kinh doanh.