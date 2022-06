Khởi tố cán bộ cơ sở cai nghiện "giao" ma túy cho học viên

Ngày 28/6, lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Biền - 40 tuổi, cán bộ y tế công tác tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh Thái Bình (cơ sở 1) - về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã khởi tố để điều tra về việc Nguyễn Xuân Biền, cán bộ y tế công tác tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh Thái Bình (cơ sở 1), có hành vi giao ma túy cho một số học viên cai nghiện tại đây - Ảnh: K.Linh

Các quyết định và lệnh nói trên đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Trước đó, trinh sát Công an huyện Đông Hưng đã theo dõi và bắt quả tang Nguyễn Xuân Biền có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy cung cấp cho học viên là người đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh Thái Bình (thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Thái Bình), trụ sở tại xã Đông Lĩnh, huyện Đông Hưng.

Tại thời điểm bị bắt giữ quả tang, Biền đang là nhân viên y tế hợp đồng của cơ sở trên. Liên quan vụ việc này, Bộ Lao động - thương binh và xã hội cũng có công văn gửi Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Thái Bình yêu cầu kiểm tra thông tin, báo cáo về bộ trước ngày 28/6.

Khung hình phạt của tội vận chuyển trái phép chất ma túy

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, tội danh mà Nguyễn Xuân Biền vừa bị khởi tố được quy định tại điều 250 Bộ luật hình sự.

Theo luật sư Thơ, tội danh này có 4 khung hình phạt. Cụ thể, khung 1 (khoản 1) là bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm; Khung 2 (khoản 2) là bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm; Khung 3 (khoản 3) là bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm; Khung 4 (khoản 4) là bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt bổ sung là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Sau khi người bị khởi tố về tội danh này, nếu được chứng minh là có tội, sẽ có thể sẽ đối mặt với các khung hình phạt như trên.

Bình luận về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, luật sư Thơ cho biết, hành vi khách quan của tội phạm được quy định là hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng của tội phạm này cũng giống như đối tượng của tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy là hành vi chuyển dịch chất ma túy từ nơi này đến nơi khác mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Hành vi này có thể được thực hiện dưới bất kì hình thức nào như mang theo người, chuyển qua đường bưu điện, đường hàng không, bằng các phương tiện khác nhau…

Theo quy định của điều luật, hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy bị coi là tội phạm khi khối lượng hoặc thể tích chất ma túy được vận chuyển đạt mức tối thiểu mà điều luật quy định.

Tuy nhiên, dấu hiệu này có thể được thay thế bằng dấu hiệu nhân thân như đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã bị kết án.

Quay lại vụ cán bộ cơ sở cai nghiện "giao" ma túy cho học viên, luật sư Thơ nhấn mạnh, cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý đúng người, đúng tội, nếu có.