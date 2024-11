Vụ bắt tạm giam nguyên Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Trà Vinh: Thế nào là làm trái công vụ?

Bắt nguyên Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Trà Vinh

Như Báo điện tử Dân Việt đã đưa tin trước đó, ngày 30/10, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã thi hành kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Những người bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Chánh - nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (đã nghỉ hưu từ năm 2022), Trần Văn Hên - nguyên Đội trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Nguyễn Văn Hoài Hảo - nguyên Phó đội trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Lê Minh Hiếu - nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông.

Người được cho tại ngoại để điều tra vì có vợ mắc bệnh hiểm nghèo là Lý Văn Trổng - nguyên Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động.

Qua công tác thanh tra về đăng ký xe tại Phòng Cảnh sát giao thông (giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019), Công an tỉnh Trà Vinh đã phát hiện 149 trường hợp có dấu hiệu nghi vấn can thiệp phần mềm đăng ký xe, hoán đổi thông tin đăng ký xe môtô để cấp biển số trái quy định.

Nguyên Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Trà Vinh cùng 4 cán bộ công an bị xử lý về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ...Ảnh: M.H.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh xác định 5 cán bộ nguyên là lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ được giao nhiệm vụ đăng ký xe tại Phòng Cảnh sát giao thông thực hiện hành vi vi phạm bằng cách sử dụng tài khoản đăng ký xe cá nhân hoán đổi biển số theo nhu cầu của người dân đăng ký xe.

Quy định về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc công ty Luật TNHH Tín Hải cho hay, với kết quả xác minh ban đầu cho thấy hành vi của các cán bộ vi phạm nghiêm trọng đạo đức công vụ, vi phạm pháp luật đến mức có thể xử lý hình sự nên việc cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can.

Cơ quan tiến hành tố tụng sẽ làm rõ động cơ của các bị can là vì vụ lợi hay vì động cơ cá nhân. Vì sao mà các cán bộ công an này lại can thiệp phần mềm đăng ký xe, hoán đổi thông tin đăng ký xe mô tô để cấp biển số và việc này được tiến hành như thế nào, có gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, của tổ chức, của cá nhân hay không, mức độ thiệt hại là bao nhiêu.



Đây là những yếu tố quan trọng để quyết định các bị can có bị xử lý thêm tội danh khác hoặc chuyển tội danh khác hay không. Và việc khởi tố các bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ chỉ là bước đầu trong quá trình điều tra vụ án này.

Cũng theo luật sư Huy, nếu kết quả điều tra cho thấy là vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân mà làm trái công vụ, gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức, cá nhân thì người vi phạm có thể sẽ bị xử lý về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nếu trường hợp hành vi có yếu tố chiếm đoạt hoặc thỏa thuận liên quan tới tiền bạc thì có thể sẽ cấu thành tội danh khác với mức hình phạt nghiêm khắc hơn.

Cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố 5 cựu cán bộ công an về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015. Trường hợp cơ quan chức năng chứng minh là có tội, người vi phạm có thể phải đối mặt với khung hình phạt tù thấp nhất là 1 năm, cao nhất là 15 năm tù.

Luật sư Huy cho biết thêm, việc quyết định hình phạt sẽ căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự 2015, dựa trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Nếu các bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả, gia đình có công với cách mạng, có thành tích xuất sắc trong công tác... có thể được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt theo quy định tại Điều 54 Bộ luật Hình sự.