Vụ bé gái 3 tuổi bị găm đinh vào đầu: Bị can thừa nhận hành vi phạm tội

Tối 20/1, Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Huyên về tội "Giết người". Cùng ngày, đơn vị này cũng ra Lệnh tạm giam Nguyễn Trung Huyên trong thời gian 4 tháng.

Huyên được xác định là bị can chính trong vụ bé gái 3 tuổi bị 9 chiếc đinh găm vào đầu, xảy ra ở Thạch Thất (TP.Hà Nội). Nạn nhân là cháu Đỗ Ngọc A (3 tuổi, Canh Nậu, Thạch Thất, con đẻ của chị Nguyễn Thị L - người tình của Huyên).

Theo đó, căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 30 ngày 20/01/2022, căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội xác định Nguyễn Trung Huyên đã có hành vi giết người.

Công an TP.Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Trung Huyên về tội "Giết người". Ảnh: Công an cung cấp

Căn cứ Điều 36 và Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Huyên về tội "Giết người", quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội cũng ban hành Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên trong thời gian 4 tháng. Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam nêu trên đã được gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để xét phê chuẩn.

Ở một diễn biến khác, tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Trung Huyên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình liên quan vụ bé gái 3 tuổi bị đinh găm vào đầu.