Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Không có cơ sở kết luận người cha đồng phạm tội "Giết người"

Ngày 19/1, nguồn tin của Dân Việt cho biết, TAND Tối cao vừa có thông báo giải quyết đơn đề nghị Giám đốc thẩm của luật sư Nguyễn Anh Thơm, Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư TP.Hà Nội).

Theo đó, luật sư Nguyễn Anh Thơm đã đề nghị xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm đối với Bản án hình sự phúc thẩm số 267/2023/HS-PT ngày 10/5/2023 của TAND Cấp cao tại TP.HCM. Theo luật sư, TAND Cấp cao đã kết án Nguyễn Kim Trung Thái về tội "Hành hạ người khác" và tội "Che giấu tội phạm" là không đúng tội danh.

Nguyễn Kim Trung Thái là cha ruột của bé Nguyễn Thái Vân An (8 tuổi), nạn nhân tử vong do bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, người tình của Thái) bạo hành.

Nguyễn Kim Trung Thái tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: V.H

Sau khi nghiên cứu đơn đề nghị của luật sư Nguyễn Anh Thơm và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, TAND Tối cao cho rằng, Nguyễn Kim Trung Thái là người có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ con ruột của mình là cháu Nguyễn Thái Vân An. Nhưng khi chứng kiến Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ, đánh đập cháu An thì Thái bỏ mặc không ngăn cản và còn cùng Trang đánh đập, chửi bới cháu An trong nhiều ngày.

Ngày 22/12/2021, cháu Nguyễn Thái Vân An bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh đập dẫn đến tử vong, Nguyễn Kim Trung Thái không có mặt tại nhà (hiện trường vụ án).

Khi phát hiện cháu An bị đánh qua camera, Thái đã gọi điện thoại cho Trang nói không đánh cháu An nữa. Sau đó, Thái về nhà đưa cháu An đi cấp cứu, thể hiện về ý thức chủ quan Thái không cố ý thực hiện tội phạm cùng với Trang, đã ngăn cản hành vi phạm tội của Trang.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị tuyên án tử hình về tội "Giết người" và 3 năm tù về tội "Hành hạ người khác", tổng hợp hình phạt là tử hình. Ảnh: C.H

TAND Tối cao cũng cho rằng, An là con đẻ của Thái, nên không đủ cơ sở kết luận Thái cố ý tước đoạt tính mạng của con gái mình. Hành vi xóa dữ liệu camera của Thái chỉ là nhằm che giấu tội phạm.



Mặt khác, tại các kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM thể hiện: Các tổn thương mới xảy ra trong vài giờ trước khi tử vong (khoảng 1h đến 6h) là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Các tổn thương cũ xảy ra trước khi tử vong khoảng từ 2 ngày đến 25 ngày là yếu tố cộng thêm dẫn đến cái chết của nạn nhân. Trong trường hợp cháu An không bị đánh vào ngày 22/12/2021 thì các tổn thương cũ không gây ra cái chết của nạn nhân.

Do đó, không có cơ sở kết luận Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm tội "Giết người" với Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

TAND cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm kết án Thái về tội "Hành hạ người khác" và tội "Che giấu tội phạm" là có căn cứ.