Khu nhà trọ nơi bé L.T.P bị người tình của mẹ bạo hành dẫn đến tử vong. Ảnh: Thiên Long

Ngày 14/6, đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, ngụ huyện Bến Lức) để điều tra làm rõ tội cố ý gây thương tích.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức đã có đủ tài liệu chứng minh nghi phạm Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, ngụ Bến Lức, Long An) đã đánh cháu bé L.T.P tử vong, đồng thời khởi tố để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, sáng 2/6, anh L.T.N.T (26 tuổi, ngụ TP.Tân An) nhận thông tin, con anh trai anh là cháu L.T.P (18 tháng tuổi) sống với mẹ đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện đa khoa Bến Lức. Khi vào khoa cấp cứu trên cơ thể có nhiều vết chấn thương, máu tụ dưới da, bầm tím tái tay chân... nghi bị bạo hành gây ra cái chết.

Theo Anh T., anh và L.D.T.H (mẹ cháu P) chung sống với nhau 6 năm hai người đã có 2 con. Hơn 1 năm nay cả hai thuận tình ly hôn. anh T nuôi con gái lớn, còn chị H đem theo bé P lên H. Bến Lức sinh sống.

Chị H (vợ anh T) đang làm công nhân cho công ty trên địa bàn huyện, gần hai tháng nay chị H. có quen với thanh niên khoảng 30 tuổi, sau đó họ ở chung như vợ chồng ở tại ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức.

Theo Cơ quan CSĐT huyện Bến Lức, hiện vụ việc đang được khẩn trương làm rõ để xem xét người mẹ ruột có đồng phạm trong vụ án này với người tình hay không, nếu đủ cơ sở sẽ xử lý hình sự.