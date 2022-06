Bộ Công an nêu giải pháp ngăn chặn những vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng

Nhức nhối vấn nạn bạo hành trẻ em

Thời gian qua, dư luận xã hội vô cùng phẫn nộ khi những vụ án bạo hành trẻ em xảy ra liên tiếp với mức độ nghiêm trọng. Những đứa trẻ đáng lẽ được sống trong sự yêu thương, nâng niu lại phải chịu những trận đòn roi kinh hoàng trong chính ngôi nhà mình sinh sống.

Kết cục của mỗi vụ án, những đứa trẻ sẽ mang trong mình nỗi đau dai dẳng, thậm chí có những cháu bé đã phải ra đi mãi mãi với sự nuối tiếc, căm phẫn của người thân, gia đình và cả xã hội.

Vụ việc "mẹ kế" đánh đập, bạo hành đến chết bé N.T.V.A (8 tuổi, ở TP.HCM) cách đây không lâu khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Vụ "mẹ ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành cháu N.T.V.A. khiến dư luận vô cùng đau xót và bức xúc. Ảnh: N.V

Trong thời gian dài cùng sống chung, Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ở Gia Lai) nhiều lần đánh đập bé A. gây nên nhiều vết bầm trên người. Đến ngày 22/12/2021, trong quá trình dạy học cháu A, theo cơ quan công an, Trang nhiều lần đánh cháu trong suốt 4 giờ đồng hồ vì làm bài sai. Sau đó, cháu A. bị nôn ói, ông Thái đưa cháu đi cấp cứu nhưng cháu A. tử vong sau đó.

Ngày 5/5/2022, Viện KSND TP.HCM đã đề nghị truy tố đối với bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang với khung hình phạt cao nhất là "tử hình". Nguyễn Trung Kim Thái cũng bị đề nghị truy tố với khung hình phạt cao nhất là 8 năm tù.

Vụ cháu bé bị mẹ kế bạo hành còn đang khiến dư luận bàng hoàng thì ngay sau đó, thêm vụ việc bạo hành trẻ em ở huyện Thạch Thất, Hà Nội khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) là nghi phạm găm 9 vật cứng vào đầu bé Đ.N.A (3 tuổi, ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất). Tối 12/3, cháu N.A đã tử vong.

Ngày 16/2, một sự việc khiến cho xã hội căm phẫn, lên án là vụ cha nhẫn tâm bồng con gái của mình là cháu T.L.Y.V. (5 tuổi) ném xuống sông Trường Giang, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Trần Văn Viên (30 tuổi, trú tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành) mâu thuẫn với vợ, gọi điện vợ không nghe nên đến nhà mẹ vợ bồng con gái đi bộ đến bến đò thôn Đông Tuần, xã Tam Hải ném con xuống sông rồi về nhà. Người cha vô lương tâm đã bị công an địa phương bắt ngay sau đó.

Kiềm chế, kéo giảm tình hình tội phạm xâm hại trẻ em

Thông tin về vấn đề này, Bộ Công an cho biết, năm 2021, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em được kiềm chế và kéo giảm, các vụ án, vụ việc được phát hiện và giải quyết nhanh chóng, triệt để nhằm xử lý nghiêm tội phạm, đồng thời bảo vệ các quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em.



Tuy nhiên, thời gian qua xuất hiện một số vụ bạo hành trẻ em đặc biệt nghiêm trọng như vụ bạo hành đối với cháu bé 8 tuổi dẫn đến tử vong tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM; vụ bé gái mới 3 tuổi bị hành hạ và bị đóng găm 9 chiếc đinh vào đầu tại xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội; vụ cha ném con gái 5 tuổi xuống sông dẫn đến tử vong...

Trần Văn Viên thực hiện lại hành vi ném con gái ruột của mình xuống sông. Ảnh: Trương Hồng

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc đặc biệt nghiêm trọng nêu trên, cũng như kiềm chế, kéo giảm tình hình tội phạm xâm hại trẻ em, Bộ Công an tập trung các giải pháp sau:

Thứ nhất, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt công an cấp cơ sở nắm chắc tình hình, nguyên nhân, điều kiện phát sinh loại tội phạm này để áp dụng các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hậu quả xảy ra.

Tăng cường các biện pháp phối hợp các bộ, ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng nhân dân về vai trò của gia đình, của mỗi người dân trong việc tôn trọng, bảo vệ các quyền của trẻ em; nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân trong việc phát hiện, ngăn chặn, báo tin tố giác các vụ bạo lực, bạo hành với trẻ em.

Bên cạnh đó, tiếp nhận, giải quyết, điều tra nhanh chóng các tin báo tố giác về các vụ bạo lực, bạo hành trẻ em nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm, đồng thời răn đe và cảnh báo các nguy cơ tội phạm để khuyến cáo đến người dân cùng chung tay bảo vệ trẻ em.

Bộ cũng tổ chức họp báo đối với các vụ bạo lực trẻ em nghiêm trọng nhằm tuyên truyền giáo dục, xác định những nguyên nhân, điều kiện của tội phạm để rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các vụ bạo lực, bạo hành trẻ em.