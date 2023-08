Vụ bị cấm thi vẫn đậu tốt nghiệp THPT: Từng cá nhân liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm

Vừa qua, vụ việc một học viên tại Trung tâm Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên (GDNN-GDTX) quận Bình Tân, TP.HCM không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT nhưng vẫn đi thi và đậu tốt nghiệp gây xôn xao dư luận.

Cần làm rõ trách nhiệm người liên quan

Trao đổi với Dân Việt, nhiều giáo viên, cán bộ nhân viên tại Trung tâm GDNN-GDTX quận Bình Tân cho rằng, cần làm rõ trách nhiệm của những người liên quan dẫn đến sự việc em N.C.G (học viên lớp 12A1) không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp nhưng vẫn có số báo danh và đi thi, đậu tốt nghiệp THPT.

Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên quận Bình Tân nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Cụ thể, một nhân viên của trung tâm chia sẻ, theo quyết định phân công nhiệm vụ Ban giám đốc TT GDNN-GDTX quận Bình Tân, bà N.T.M.L, Phó giám đốc là người phụ trách và quản lý, điều hành hoạt động Tổ giáo vụ và Tổ Giáo dục thường xuyên; tổ chức chỉ đạo hoạt động chuyên môn hệ Giáo dục thường xuyên...

Do đó, tất cả các công việc liên quan đến chuyên môn, quy chế, ký hồ sơ học vụ... đều do bà N.T.M.L chỉ đạo. Việc ký sổ học bạ, trong đó có đánh giá xếp loại, đủ điều kiện lên lớp hay đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp... đều do bà M.L phụ trách.

Tuy nhiên, thời điểm có giấy báo dự thi, do bận việc, bà M.L không ký giấy báo dự thi để gửi cho học viên. Vì để kịp thời phát cho học viên trước kỳ thi, ông Phạm Văn Dũng, phụ trách chung của trung tâm đã ký các giấy báo dự thi.

"Việc ký vào giấy báo dự thi không phải là tiên quyết cho chuyện học viên N.C.G được đi thi vì giấy báo này không trao cho học viên. Quan trọng là các quá trình xét duyệt học viên đủ điều kiện, học viên này có tên trong danh sách và được đăng ký dự thi trước đó", nhân viên này cho biết.

Nghỉ 67 ngày không phép và 2 ngày có phép, học viên bị cấm thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: GVCC

Ngoài trách nhiệm của bà M.L, nhiều cán bộ, giáo viên nhà trường cho rằng, cần xem xét trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 nơi học viên N.C.G học. Bởi lẽ, giáo viên chủ nhiệm phải là người rà soát, gửi báo cáo các trường hợp không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đúng quy định. Tuy nhiên, ngày 19/5 là ngày cuối cùng duyệt danh sách học viên thi tốt nghiệp nhưng mãi đến ngày 26/5, giáo viên chủ nhiệm mới có báo cáo gửi Ban giám đốc trung tâm. Đặc biệt, báo cáo này dù gửi cho Ban giám đốc, nhưng ông Phạm Văn Dũng hoàn toàn không nhận được.

Trao đổi với Dân Việt, ông Phạm Văn Dũng cũng cho rằng, ông sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trên cương vị người phụ trách trung tâm khi để xảy ra sai sót. Tuy nhiên, ông cũng rất muốn cấp trên xác minh, làm rõ trách nhiệm từng cá nhân trong vụ việc này.

Lãnh đạo Sở GDĐT TP.HCM nói gì?

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM cho rằng, từng cá nhân liên quan trong vụ học viên nghỉ học không phép 67 ngày nhưng vẫn đi thi và đậu tốt nghiệp THPT 2023. Quan điểm của Sở GDĐT là sai đến đâu sẽ xử lý đến đó.

Cũng theo ông Lê Hoài Nam, Sở GDĐT TP.HCM đã có văn bản khẩn yêu cầu Trung tâm GDNN-GDTX quận Bình Tân báo cáo cụ thể, rõ ràng sự việc. Căn cứ vào báo cáo của trung tâm và chiếu theo các quy định về điều kiện để được dự thi, Sở GDĐT TP.HCM sẽ có hướng xử lý phù hợp, thỏa đáng.