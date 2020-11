Vụ “bỏ bom” 150 mâm cỗ cưới: Cô gái vẫn chưa làm việc với chủ nhà hàng

Trước thông tin Công an TP.Điện Biên Phủ không khởi tố vụ việc cô gái "bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới vì vụ việc không có dấu hiệu hình sự, anh Long cho biết: "Tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều tra của cơ quan công an. Trước mắt, tôi và gia đình Út sẽ làm việc tình cảm để giải quyết những thiệt hại của gia đình tôi. Nếu Út không đền bù, tôi sẽ làm đơn khởi kiện ra tòa án".

Cà Thị Út, người "bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới, làm việc tại cơ quan công an.

Về thông tin Cà Thị Út đang liên hệ bán đất để đền bù, anh Long cho biết: "Thông tin trên, tôi cũng mới nghe được thông qua báo chí. Cơ quan công an cũng mới thông tin lại cho tôi. Còn Út vẫn chưa liên hệ với tôi về việc này". Theo anh Long, đến nay, anh vẫn không rõ động cơ, mục đích của Út khi "bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới gây thiệt hại về kinh tế cho gia đình. Sau vụ việc, gia đình anh Long cũng bị sức ép rất lớn khi bị thiệt hại về kinh tế, cũng như ảnh hưởng đến việc kinh doanh.

Trao đổi với phóng viên, đại tá Tráng A Tủa - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: "Qua điều tra xác minh, Công an TP.Điện Biên Phủ đã báo cáo Ban Giám đốc về vụ việc trên. Nhận thấy không có dấu hiệu hình sự, sự việc đơn thuần là giao dịch dân sự, vì thế cơ quan công an không khởi tố vụ án hình sự. Chị Cà Thị Út cũng không bị xử phạt hành chính. Hai bên sẽ thống nhất thỏa thuận hòa giải. Nếu không hòa giải được, anh Long có quyền khởi kiện chị Út ra tòa".

Trước thông tin chị Út đang bán đất để trả tiền cho anh Long, đại tá Tráng A Tủa cho biết: "Đây là quan hệ dân sự. Việc chị Út bán đất để trả tiền cho anh Long, Cơ quan Công an không can thiệp".

Phóng viên cũng đã liên hệ với gia đình chị Cà Thị Út để có thông tin về việc bán đất để trả tiền cho anh Vũ Thế Long, nhưng nhiều lần liên hệ không được.

Chủ nhà hàng Tâm Phúc bị thiệt hại về kinh tế sau khi bị "bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới.

Trước đó, Công an TP.Điện Biên Phủ đã tiếp nhận đơn trình báo của ông Vũ Thế Long (SN 1988, chủ nhà hàng Tâm Phúc, có địa chỉ tại tổ 9, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ) trình báo về vụ việc bị hủy hợp đồng đặt cỗ cưới không rõ lý do.

Theo đơn trình báo, vào tháng 9, một nữ khách hàng có đặt nhà hàng làm 150 mâm cỗ cho đám cưới của mình với giá tiền 1.350.000 đồng/mâm, hẹn tổ chức vào trưa 30/9. Do không gian nhà hàng chật hẹp, hai bên thống nhất bắc rạp tại khu vực trước cửa nhà hàng. Tuy nhiên, đến giờ tổ chức lễ cưới, nhà hàng không thấy sự xuất hiện của cô dâu, chú rể, cũng như khách mời.

Vào cuộc xác minh, công an xác định chị Cà Thị Út (SN 1996, ngụ tại bản Co Hói, xã Pá Khoang, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) là "cô dâu" đã "bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới và đã triệu tập vị khách này tới cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Cà Thị Út khai nhận do thường xuyên qua lại quán Tâm Phúc ăn nhậu nên quen biết anh Vũ Thế Long (chủ nhà hàng). Để "đánh bóng", Út khoe là đang công tác tại một cơ quan Nhà nước trên địa bàn. Thấy anh Long tin tưởng, Út đặt anh Long làm 7 mâm cơm (trị giá 7 triệu đồng) để tiếp khách cơ quan và yêu cầu ship đến địa chỉ do Út cung cấp, rồi nợ chưa trả tiền.

Khi anh Vũ Thế Long gọi điện đòi số nợ 7 triệu đồng, do không có tiền trả và thấy anh Long không nghi ngờ, chị Út lại nói dối sau này sẽ tổ chức đám cưới tại nhà hàng của anh, rồi trả một thể.

Theo hợp đồng "miệng", từ ngày 24/9 - 26/9, anh Long đã chuyển đủ số thực phẩm 156kg gà, 40kg giò, 180 hộp mía cho Út. Ngày 30/9, anh cũng đã chuẩn bị đầy đủ 150 mâm cỗ cưới theo yêu cầu. Tuy nhiên, Út đã "bỏ bom" và trốn biệt tăm.



Đến chiều 1/10, Công an TP.Điện Biên Phủ phối hợp với Công an phường Mường Thanh tìm thấy Cà Thị Út tại khu vực gần biên giới ở xã Thanh Luông, huyện Điện Biên.