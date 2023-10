Vụ cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu nghi bị đổ hóa chất phá hoại mặt đường: Công an vào cuộc

Ngày 19/10, thông tin từ Công an thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hoá) cho biết, hiện đã trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá lấy chất nghi là hoá chất có trên mặt đường nhựa cao tốc.



Hiện Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá lấy chất nghi là hoá chất có trên mặt đường nhựa cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu đi giám định.

Theo đó, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Công an thị xã Nghi Sơn đã lấy mẫu vật thu được tại 5 vị trí từ Km380 đến Km384 trên đoạn tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu và gửi ra Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) làm giám định.

Trước đó, ngày 15/10/2023, Tập đoàn Sơn Hải phát hiện từ Km382-Km384 thuộc địa phận xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) xuất hiện nhiều đoạn có sự bất thường ở trên bề mặt đường. Kiểm tra thực địa, nhận thấy mặt đường đã bị đổ hóa chất màu đen, có xuất hiện một lớp nhựa trên cùng đã bị phân hủy.



Cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu xuất hiện vết loang lổ trên mặt đường.

Ngoài ra, tại một số vị trí khác, mặt đường đã bị đổ hóa chất trước đó, khi lưu thông lốp xe đã cuốn đi lớp hóa chất và lợi nhựa đã bị phân hủy còn trơ lại mặt đá.

Được biết, dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu có chiều dài tuyến 50 km, trong đó đoạn qua Thanh Hóa 6,5 km và Nghệ An 43,5 km.