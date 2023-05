Nguyễn Thanh Trì nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng

Được biết, ngày 17/1/2023, Thanh tra tỉnh Lai Châu ra quyết định thanh tra các dự án trồng rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2021. Tự biết mình đều có sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trồng rừng nên Trưởng ban quản lý rừng các huyện ở Lai Châu đã liên hệ và thống nhất đóng góp tiền để hối lộ.

Chia sẻ với Dân Việt, thượng tá Cao Thế Quang, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Lai Châu) cho biết: Nhằm mục đích xin bỏ qua các lỗi vi phạm trong quá trình triển khai các dự án trồng rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu, các bị can là trưởng ban quản lý rừng các huyện đã cử đại diện gặp bị can Nguyễn Thanh Trì để đưa tiền hối lộ nhằm xin bỏ qua các lỗi vi phạm.

Ngày 10/5, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành các quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thanh Trì, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu. Ảnh: Công an Lai Châu

Theo đó, ngày 20/2/2023, đại diện ban quản lý rừng các huyện đã gặp trực tiếp và đưa hối lộ hàng trăm triệu đồng cho bị can Nguyễn Thanh Trì.



Trước đó, sau khi củng cố tài liệu chứng cứ, ngày 28/3/2023, Công an tỉnh Lai Châu cùng một số đơn vị chức năng đã phá thành công chuyên án đồng loạt ra quân bắt, giữ 15 đối tượng là cán bộ, công chức một số sở, ban, ngành và các huyện về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ, trong đó: Bắt, giữ, khám xét khẩn cấp 9 đối tượng (7 trưởng ban và 2 nguyên trưởng ban quản lý rừng phòng hộ các huyện) 6 đối tượng trong Đoàn thanh tra.

6 đối tượng trong Đoàn thanh tra bị bắt về hành vi nhận hối lộ gồm: Ngô Thị Dung, Trưởng phòng 1, Thanh tra tỉnh Lai Châu (Trưởng Đoàn thanh tra); Đỗ Lương Bằng, cán bộ Thanh tra tỉnh Lai Châu (Thư ký Đoàn thanh tra); Lê Mạnh Cường, cán bộ Thanh tra tỉnh Lai Châu; Vũ Thanh Vận, cán bộ Thanh tra tỉnh Lai Châu; Lò Văn Ngọc, cán bộ Sở NNPTNT; Phạm Trọng Thứ, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu. Ảnh: Công an Lai Châu

Điều tra mở rộng vụ án, đến ngày 10/5, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành các quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thanh Trì, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu về hành vi nhận hối lộ theo khoản 2, Điều 354, Bộ luật Hình sự.

Các lượng lượng chức năng khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thanh Trì, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu. Ảnh Công an Lai Châu

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.