Vụ cháy dãy nhà trọ 14 người tử vong ở Hà Nội: Phút bình tĩnh giúp cặp vợ chồng thoát chết trong gang tấc

Sáng sớm 24/5, trao đổi với PV Dân Việt, TS.BS Bùi Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải cho biết, bệnh viện đang tiếp nhận điều trị cho 3 nạn nhân trong vụ cháy dãy nhà trọ tại ngõ 119 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo ông Tuấn Anh, hiện tại, 2 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch đang được điều trị tại khoa cấp cứu. Một trường hợp nặng nguy kịch đang điều trị hồi sức là cụ già. Các bác sĩ đang dốc sức điều trị cho bệnh nhân nhưng do cao tuổi nên tiên lượng điều trị vẫn chưa thể nói trước.

Anh H. nạn nhân may mắn sống sót trong vụ cháy dãy nhà trọ 14 người tử vong ở Hà Nội đang được điều trị tại Bệnh viện Giao thông Vận tải. Ảnh: Gia Khiêm

"Đối với những bệnh nhân tử vong ngoài viện do bệnh viện không có nhà xác nên đã được di chuyển đi nơi khác", bác sĩ Tuấn Anh thông tin.

Trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, bác sĩ Bùi Hồng Giang, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Giao thông Vận tải cho biết, trong số 3 nạn nhân, một cặp vợ chồng nằm tại khoa cấp cứu, với triệu chứng hô hấp đơn thuần, sau khi thở oxy, truyền dịch, thở khí dung thì đã ổn định. Người còn lại là một cụ bà lớn tuổi đến viện trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp, thở oxy, dùng khí dung giãn phế quản tình trạng đã ổn hơn, bệnh nhân được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực.

Vợ anh H. đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Gia Khiêm

Theo bác sĩ Giang, ngay khi nhận được tin báo, bệnh viện đã chuẩn bị nhân lực, vật lực, máy móc tối đa sẵn sàng tiếp nhận.

Nằm trên giường bệnh, anh H. (35 tuổi) vẫn chưa hết sợ hãi sau sự việc đau lòng xảy ra. Anh H. vô cùng bất ngờ đau xót khi con số tử vong lên đến 14 người.

Vụ cháy đã khiến 14 người tử vong. Ảnh: TP.HN

Theo anh H., gần 1h sáng, tại khu nhà trọ xảy ra tiếng nổ lớn, sau đó là tiếng hô hoán kéo anh H. khỏi giấc ngủ. Sau 2 tiếng nổ, lửa tràn ra khắp các khu phòng, cháy cả vào cửa sổ của phòng trọ của anh.

Từng học được những kinh nghiệm thoát nạn sau nhiều vụ hỏa hoạn, anh H. chợt nghĩ "nếu chạy ra ngoài thì sẽ chết". Giây phút quyết định, hai vợ chồng anh kiếm nhiều lớp vải thầm nước, quấn thành nhiều lớp để che lên miệng và mũi rồi ở nguyên trong nhà.

Sau khoảng 1 tiếng, lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường. Họ được đưa ra ngoài và được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải.

"Lúc ấy tôi tự trấn an mình và vợ không hoảng loạn, phải giữ bình tĩnh, đây là điều then chốt nhất giúp vợ chồng tôi may mắn thoát chết", anh kể lại và cho biết thêm dãy trọ anh ở cho thuê, phía dưới có cửa hàng sửa chữa xe đạp điện. Vừa chuyển đến ở khoảng 2-3 tháng. Hàng xóm chủ yếu là người lao động, họ không giao tiếp nhiều với nhau do phần lớn thời gian trong ngày đi làm.

Khoảng 7h cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận thêm bệnh nhân N.T.A.T (38 tuổi), là con dâu của chủ nhà trọ, bệnh nhân được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng khó thở, hiện đang thở oxy tại khoa Hồi sức tích cực. Đây là trường hợp thứ 4 nhập viện.

Chia sẻ với PV Dân Việt, chú ruột của nạn nhân cho biết, nhận thông tin vụ cháy khoảng hơn 2h30, đến nơi thì cơ quan chức năng đã phong toả hiện trường, ông nhìn thấy cháu gái cùng 2 con nhỏ đang ngồi thất thần bên ngoài hiện trường. Hiện gia đình đang mất liên lạc với chồng của chị T. sau đám cháy, không rõ ra sao. Người nhà đang di chuyển đến nhà tang lễ Trần Vỹ và nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 để tìm kiếm.