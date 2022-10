Liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú tại thành phố Thuận An khiến 32 người chết, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bắt tạm giam 2 cán bộ công an thành phố Thuận An. Ảnh: Đ.K

Tối 7/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã khởi tố 2 cán bộ công an thành phố Thuận An về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú, thành phố Thuận An khiến 32 người chết.

Qua tìm hiểu của PV, 2 người bị khởi tố gồm cựu trung tá Nguyễn Duy Linh - Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an thành phố Thuận An và Nguyễn Văn Võ, cán bộ. Trong đó, bị can Võ bị bắt tạm giam, bị can Linh được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai cán bộ công an này đã được VKSND tỉnh Bình Dương phê chuẩn. Trước đó, ông Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú đã bị tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Như đã đưa tin, khoảng 20h30 ngày 6/9, tại quán karaoke An Phú, phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ cháy.

Tiếp nhận tin báo, công an đã huy động 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe trạm bơm, 1 xe phương tiện, 1 xe chỉ huy và 66 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cứu sống an toàn được 12 người mắc kẹt trên sân thượng và cứu hộ được hơn 20 người thoát hiểm.

Đến 21h30 phút cùng ngày, cơ bản đám cháy đã được khống chế. Vụ cháy khiến 32 người tử vong, nhiều người khác bị thương. Qua điều tra, cảnh sát nhận định nguyên nhân ban đầu là do chập điện.

UBND tỉnh Bình Dương cho hay, quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, ngụ tỉnh Bình Dương) làm chủ. Cơ sở Karaoke An Phú được thiết kế, xây dựng với tổng diện tích sàn khoảng 1.500 m2 gồm có 3 tầng (1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng), trong đó có 29 phòng hát karaoke.

Cơ sở hoạt động từ năm 2016 đến nay và có đăng ký đầy đủ các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan như giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 46F8029222 do UBND thị xã Thuận An cấp thay đổi ngày 07/9/2016; giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự số 16/GCN do CATP Thuận An cấp ngày 31/7/2017; giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 93/TD-PCCC-P2 do Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương cấp ngày 8/2/2017; giấy phép kinh doanh karaoke do UBND thị xã Thuận An cấp ngày 15/11/2016; biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở vào các năm 2019, 2021, 2022.