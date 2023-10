Vụ cháy khiến hai cháu bé tử vong tại Đà Nẵng: "Dùng búa tạ phá khoá nhưng không được"

Sáng 11/10, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường ngôi nhà cháy khiến hai cháu bé tử vong ở con ngõ số 236 đường Trần Cao Vân (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra nguyên nhân.

Nhiều hàng xóm của gia đình nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc đau lòng.

Lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: D.B

Ông Nguyễn Ngọc Ánh (59 tuổi, trú trong kiệt 236 Trần Cao Vân) kể, khoảng 1h30 ngày 11/10, ông đang ngủ ở tầng 3 thì nghe tiếng nổ lớn phát ra gần nhà nên giật mình tỉnh giấc. Chạy ra kiểm tra, ông phát hiện ngôi nhà hàng xóm cách khoảng 30 m đang bốc cháy.

"Khi tôi chạy đến thì thấy ngôi nhà lửa bao trùm, kèm khói đen bốc lên nghi ngút ở tầng 3. Lúc này lực lượng công an cũng đã có mặt. Tuy nhiên, thời điểm đó cửa cổng của ngôi nhà đang khóa nên mọi người không cách nào mở được. Hàng xóm dùng búa tạ phá khóa cũng không được. Lửa lúc đó rất lớn, kèm theo nhiều tiếng nổ. Cả xóm đến ứng cứu nhưng bất lực không thể nào tiếp cận được", ông Ánh nhớ lại.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh kể lại vụ việc. Ảnh: D.B

Theo ông Ánh, sau đó lực lượng công an người dân phải dùng xà beng, búa phá lề cửa cổng để tiếp cận cửa chính ngôi nhà, cứu người.

Trong lúc quá hỗn loạn, những người sống cạnh ngôi nhà bốc cháy vội vàng kêu gọi nhau tháo chạy vì sợ lửa cháy lan sang nhà mình. Khi lực lượng phá được cửa thì có 3 người thoát ra từ tầng 1 ngôi nhà.

"Lúc này còn 2 cháu bé đang mắc kẹt ở tầng 3. Lực lượng cảnh sát dùng thang tiếp cận tầng 3 nhưng lửa bốc cháy dữ dội, khói đen mù mịt. Lực lượng cảnh sát cố gắng tiếp cận nhưng khi lên được thì 2 cháu bé đã không qua khỏi", ông Ánh kể.

Cũng theo ông Ánh, ngôi nhà này vợ chồng chủ nhà mới mua ở được gần 1 năm. Hai cháu mất có một người con của chủ nhà và một người cháu.

Toàn bộ ngôi nhà bị lửa thiêu rụi. Ảnh: D.B

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Cừ (65 tuổi, trú tại kiệt 236 Trần Cao Vân) cho hay, khi đang nằm ở nhà thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, kèm mùi khét nồng nặc

Mở cửa chạy ra ngoài, ông thấy cả con hẻm khói đen mù mịt. Tại căn nhà số 31D, khói lửa đã bao trùm. Thông qua cửa chính, cửa sổ, lửa cuộn ra dữ dội.

Thấy còn người mắc kẹt bên trong, nhiều người dân cùng nhau tri hô đồng thời tìm cách phá khóa. Tuy nhiên, phát hiện dây điện bị cháy, rơi xuống lòng đường, nhiều người dân không dám lại gần.

"Từ trước đến nay, người ở kiệt này chưa bao giờ thấy vụ cháy nào lớn như vậy", ông Cừ chia sẻ.

Lực lượng chức năng triển khai công tác dập tắt đám cháy giữa khuya. Ảnh: CACC

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 1h30 phút ngày 11/10 đã xảy ra vụ cháy nhà dân trên đường Trần Cao Vân (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Nhận được tin báo của người dân, Công an phường Tam Thuận và lực lượng PCCC&CNCH Công an quận Thanh Khê lập tức có mặt hiện trường dùng bình, xe chữa cháy xịt liên tục vào đám cháy tầng 1. Các lực lượng đã đưa ra được 3 người trong nhà ra khỏi đám cháy an toàn. Còn lại 2 cháu nhỏ bị mắc kẹt ở tầng 3 đã chết do ngạt khói.

Đến 3 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chữa cháy mới dập tắt hoàn toàn đám cháy.