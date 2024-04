Vụ cháy kho giữ xe vi phạm của công an Tánh Linh: Đã tiến hành bồi thường cho 48 trường hợp

Phần lớn không yêu cầu bồi thường

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư Huyện uỷ Tánh Linh, sau khi xảy ra sự cố cháy nhà xe tang vật trong trụ sở Công an huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ra văn bản yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả; chỉ đạo Đảng ủy Công an huyện, Mặt trận, đoàn thể huyện phối hợp các xã, thị trấn rà soát, lên danh sách và thành lập các tổ tuyên truyền, vận động với những người có xe bị cháy trong sự cố trên.

Clip người dân ghi lại vụ cháy 200 xe tang vật ở công an huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận. Nguồn: NDCC

Đến nay, các ngành, địa phương đã gặp, làm việc được 182 trường hợp/232 trường hợp có xe bị cháy. Kết quả, 134 trường hợp cho rằng, đây là sự cố không mong muốn của Công an huyện nên bày tỏ chia sẻ và thống nhất không yêu cầu bồi thường.

Hiện tại, huyện Tánh Linh đã tiến hành bồi thường cho 48 trường hợp. 50 trường hợp còn lại là chủ các xe bị cháy, ngành chức năng chưa gặp làm việc được do đa số họ đều làm ăn ở xa.

Cũng theo ông Nguyễn Tuấn Anh, trong vụ cháy xe trên, Tánh Linh không để phát sinh điểm nóng, không xảy ra tụ tập đông người, không có đơn thư.

Cháy do bất cẩn

Như Dân Việt đưa tin, khoảng 18 giờ 00 phút tối 9/3, kho tạm giữ xe mô tô vi phạm hành chính của Công an huyện Tánh Linh bốc cháy dữ dội.

Ngay khi phát hiện cháy, Công an huyện Tánh Linh đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và người dân gần đó tham gia chữa cháy và báo cáo cho Công an tỉnh Bình Thuận.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Thuận điều động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và phương tiện của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Đức Linh, đóng quân cách Công an huyện Tánh Linh khoảng hơn 10 km lập tức đến hiện trường tập trung chữa cháy. Song song đó Công an Bình Thuận tiếp tục huy động thêm phương tiện của Đội chữa cháy Trung tâm Phan Thiết lên hỗ trợ chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh CA Bình Thuận

Đại tá Lê Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy.



Đến 18 giờ 45 phút tối cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Bước đầu xác định, vụ cháy xảy ra do sự bất cẩn của một chiến sĩ Công an nghĩa vụ đang làm nhiệm vụ tại Công an huyện Tánh Linh.

Sau khi vụ cháy xảy ra, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Tánh Linh thực hiện việc bồi thường dân sự cho người có phương tiện vi phạm bị cháy theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra cũng xem xét các yếu tố để xử lý theo thủ tục tố tụng.