Công an triệu tập nhóm thanh niên liên quan vụ nổ súng vào nhà dân ở Bình Thuận

Mâu thuẫn do chăn vịt đồng

Theo xác minh ban đầu của Công an huyện Hàm Thuận Bắc, ông N.V.P. (53 tuổi, trú xã Hàm Trí) và T.T.L. (34 tuổi, trú tại thị trấn Ma Lâm, cùng ngụ huyện Hàm Thuận Bắc) có mâu thuẫn trước đó trong lúc chăn vịt thả đồng.

Hai thanh niên trong nhóm bị công an huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận triệu tập. Ảnh: CACC

Sáng 6/3, T.T.L. đe dọa sẽ đánh nếu ông N.V.P. tiếp tục thả vịt trên ruộng của L. Sau đó, ông P. về nhà kể lại cho con trai mình là N.V.H. (24 tuổi) nghe. Sau khi nghe lời cha kể lại, N.V.H. gọi điện thoại cho một số bạn bè cầm theo hung khí qua nhà ông L. để hỏi chuyện.

Khi đến trước nhà ông T.T.L., một thanh niên đi trong nhóm mặc áo thun đen trùm đầu là T.C.T (28 tuổi, trú tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc) đã sử dụng một khẩu súng bắn vào nhà ông T.T.L.

Khẩu súng Zoraki là tang vật đã được Công an huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận thu giữ. Ảnh: CACC



Công an thu giữ súng

Công an huyện Hàm Thuận Bắc xác định khẩu súng ngắn có dòng chữ Zoraki là súng thể thao, bắn đạn cao su và tiến hành thu giữ khẩu súng này. Đây là súng có thể bắn 3 loại đạn gồm đạn mã tử gây tiếng nổ lớn; đạn hơi cay và đạn cao su.

Như Dân Việt đưa tin, trước đó trên mạng xã hội xuất hiện clip một nhóm thanh niên nổ súng vào nhà người dân vào lúc 10 giờ 58 phút ngày 6-3 rồi lên gắn máy bỏ chạy.

Cụ thể, một nhóm khoảng 7 thanh niên đi xe máy mang theo các đồ vật giống dao, kiếm đến nhà một người dân ở khu vực Ma Lâm 3, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc. Tại đây một thanh niên mặc áo đen trùm đầu trong nhóm đã lấy một khẩu súng rồi nổ súng bắn vào bên trong gây tiếng nổ khá lớn. Sau đó nhóm thanh niên này nổ máy xe bỏ đi.

Camera ghi lại hình ảnh thanh niên nổ súng. Ảnh: NDCC

Theo Công an Hàm Thuận Bắc, dù vụ việc nổ súng chưa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe còn khác, nhưng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự nên Công an huyện đã thu giữ các vật chứng liên quan và tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.